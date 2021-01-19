Лучшие цветы ко Дню влюбленных

Праздник 14 февраля является самым романтичным во всем мире и в этот день принято признаваться в любви друг другу и конечно же дарить роскошные букеты. Именно в этот день каждому человеку важно сказать о своих чувствах тому, в чьем сердце горит любовь.

Символичность в каждом лепестке

Дня святого Валентина ждут все, мечтая особым образом порадовать друг друга: дарят улыбки, открытки и конечно же совместные романтические прогулки. А купить цветы к 14 февраля считается главным символом праздника, ведь разнообразные цветочные композиции придутся по душе даже самым требовательным возлюбленным.

Самым популярным букетом в этот день безусловно является розы – предпочтение отдается красным розам, так как они являются символом любви и романтики, ведь в зависимости от оттенка, меняется и значение цветов.

Также немаловажную роль отыгрывает количество цветов в букете:

11 роз. Такой букет говорит о единстве сердец и подарить его можно возлюбленным в продолжительных отношениях или супружестве;

19 роз. Это число во флористике символизирует пожелание оставаться вместе навсегда;

25 роз. Такое количество цветов в букете преподносят как признание в любви. Именно такое количество можно подарить не только в зарождающейся паре, но и уже в устоявшихся отношениях;

51 роза. Такой букет сможет порадовать как старшее, так и молодое поколение. Это особый способ рассказать близкому человеку о своих чувствах и выразить радость вашей встречи, а также рассказать о чрезмерной благодарности и уважении;

101 роза. Это в первую очередь, является особым символом вашего великодушия. Человек получивший такой букет, безусловно оценит вашу щедрость и без слов поймет о вашей сильнейшей любви.

Бутик Dicentra предлагает большой ассортимент различных букетов и цветочных композиций которые идеально подойдут для праздника всех влюбленных. При оформлении заказа вы всегда можете рассчитывать на качественный сервис и индивидуальных подход. Среди преимуществ этого сервиса:

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