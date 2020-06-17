У Тернополі збирають підписи за партнерські пологи

Жінки часто говорять про страх та розгубленість під час пологів. Тоді породілля відчуває максимальний біль, вразливість, потребу у підтримці найближчої людини. Якщо її поруч немає, то ці обставини можуть негативно впливати на перебіг пологів, а відтак – на здоров’я мами й малюка.

Проте, незважаючи на ці фактори, на час епідемії COVID-19 у Тернополі заборонили партнерські пологи. Але жінки проти. Тому збирають підписи за відновлення партнерських пологів. Ось тут лінк: https://petition.e-dem.ua/ternopil/Petition/View/1258

На жаль, дехто помилково вважає партнерські пологи відвідуванням жінки. Проте сьогодні – це сучасний метод з доведеним позитивним впливом. Партнерська підтримка зменшує ймовірність кесаревих розтинів, інструментальних пологів, а діти в таких умовах народжуються більш здоровими. ВООЗ та ЮНІСЕФ вважають партнерські пологи позитивним досвідом жінки і рекомендують їх зберігати навіть для жінок, у яких діагностований коронавірус. Звісно ж, за умов дотримання заходів безпеки.

“На час карантину місцева влада у Тернополі заборонила практику партнерських пологів. Хоча такі рішення є компетенцією Міністерства охорони здоров’я, а воно заборони не вводило. Тому звертаємось до Тернопільської міської ради з петицією про скасування відповідних заборон та зазначення безпечних умов для проведення партнерських пологів під час епідемії COVID19”, – пояснює Ірина Яремчук, авторка ініціативи “Тернопіль – місто щасливих сімей”.

Участь партнера в пологах – велика підтримка для жінок і значне полегшення для медиків. Сьогодні в Україні працюють пологові, які дозволяють партнерські пологи в час епідемії COVID-19, при дотриманні норм безпеки. Це як мінімум п’ять пологових будинків у Києві та Луцький перинатальний центр.

«Пологи відбуваються так само, як і раніше. Якщо запланована присутність партнера — підготовка відбувається ще до пологів: він проходить флюорографію, здає аналіз на стафілокок. Цього достатньо, щоб партнер був разом із породіллею. Єдине заборона наразі — це відвідування після пологів», — пояснив головний лікар столичного пологового будинку №5 Дмитро Говсєєв.