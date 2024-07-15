Механические редукторы, их типы и предназначение
Механические редукторы – это последовательно соединенные между собой и закрытые в жестком корпусе передачи разного типа. Используются для того, чтобы снижать усилие, прикладываемое для привода того или иного устройства. Редукторы уменьшают скорость вращения и увеличивают крутящий момент. При помощи этих устройств можно менять мощность электродвигателя в зависимости от текущей необходимости. Механическими редукторами оснащается бытовая техника и практически все виды станков на производственных предприятиях.
Особенности техники
Механический редуктор позволяет передать вращение от вала электромотора на вал рабочей машины, станка или прибора. Уменьшение редуктором угловой скорости приводит к увеличению соотношения вращающего момента ведомого вала к ведущему. Выбирают механические редукторы по:
- типу передачи;
- мощности двигателя;
- частоте вращения входного вала;
- характеру нагрузки;
- входному напряжению;
- продолжительности работы;
- габаритам.
Промышленные механические редукторы работают по принципу последовательного зацепления зубчатых колес разных диаметров.
Тип механической передачи
Поскольку передача является основной частью агрегата и обеспечивает собственно редукцию, механические редукторы различают по типам передачи. Они могут быть:
- червячными с зубчато-винтовой передачей и плавным ходом благодаря трапецеидальному винту;
- цилиндрическими для повторно-кратковременного режима высокопродуктивной работы;
- коническими с валами, расположенными перпендикулярно, и передачей крутящего момента под углом аналогично червячным;
- с планетарной передачей и высоким передаваемым моментом.
Отличаются передачи величиной КПД и передаточными числами.
Передаточные числа механических редукторов
Возможность редукции механическим редуктором определяется передаточным числом. Ведомое и ведущее колесо имеют разное число зубьев. Соотношение числа зубьев большего колеса к меньшему, то есть количество оборотов, которое делает вал, является передаточным числом редуктора.
Чем больший диапазон передаточных чисел имеет редуктор, тем эффективнее он влияет на скорость вращения вала и изменение параметров электромотора. Наилучший показатель передаточных чисел у планетарного редуктора. Поэтому модели с планетарной передачей наиболее распространенные на сегодняшний день.
Сферы применения
Распространенность устройств объяснима их отличными эксплуатационными данными. Механические редукторы нередко применяются в:
- бетономешалках;
- автоматических конвейерах и конвейерных лентах;
- ленточных ковшах;
- больших крановых конструкциях;
- электрических инструментах, шуруповертах, дрелях;
- бытовой технике, кухонных комбайнах и мясорубках;
- сельскохозяйственной технике, в том числе гусеничной.
Редукторы используются практически во всех отраслях легкой и тяжелой промышленности, в металлургии, деревообработке и строительстве.