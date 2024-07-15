Механические редукторы, их типы и предназначение

Механические редукторы – это последовательно соединенные между собой и закрытые в жестком корпусе передачи разного типа. Используются для того, чтобы снижать усилие, прикладываемое для привода того или иного устройства. Редукторы уменьшают скорость вращения и увеличивают крутящий момент. При помощи этих устройств можно менять мощность электродвигателя в зависимости от текущей необходимости. Механическими редукторами оснащается бытовая техника и практически все виды станков на производственных предприятиях.

Особенности техники

Механический редуктор позволяет передать вращение от вала электромотора на вал рабочей машины, станка или прибора. Уменьшение редуктором угловой скорости приводит к увеличению соотношения вращающего момента ведомого вала к ведущему. Выбирают механические редукторы по:

типу передачи;

мощности двигателя;

частоте вращения входного вала;

характеру нагрузки;

входному напряжению;

продолжительности работы;

габаритам.

Промышленные механические редукторы работают по принципу последовательного зацепления зубчатых колес разных диаметров.

Тип механической передачи

Поскольку передача является основной частью агрегата и обеспечивает собственно редукцию, механические редукторы различают по типам передачи. Они могут быть:

червячными с зубчато-винтовой передачей и плавным ходом благодаря трапецеидальному винту;

цилиндрическими для повторно-кратковременного режима высокопродуктивной работы;

коническими с валами, расположенными перпендикулярно, и передачей крутящего момента под углом аналогично червячным;

с планетарной передачей и высоким передаваемым моментом.

Отличаются передачи величиной КПД и передаточными числами.

Передаточные числа механических редукторов

Возможность редукции механическим редуктором определяется передаточным числом. Ведомое и ведущее колесо имеют разное число зубьев. Соотношение числа зубьев большего колеса к меньшему, то есть количество оборотов, которое делает вал, является передаточным числом редуктора.

Чем больший диапазон передаточных чисел имеет редуктор, тем эффективнее он влияет на скорость вращения вала и изменение параметров электромотора. Наилучший показатель передаточных чисел у планетарного редуктора. Поэтому модели с планетарной передачей наиболее распространенные на сегодняшний день.

Сферы применения

Распространенность устройств объяснима их отличными эксплуатационными данными. Механические редукторы нередко применяются в:

бетономешалках;

автоматических конвейерах и конвейерных лентах;

ленточных ковшах;

больших крановых конструкциях;

электрических инструментах, шуруповертах, дрелях;

бытовой технике, кухонных комбайнах и мясорубках;

сельскохозяйственной технике, в том числе гусеничной.

Редукторы используются практически во всех отраслях легкой и тяжелой промышленности, в металлургии, деревообработке и строительстве.