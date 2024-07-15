20:39 | 15.07.2024
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Бізнес-Погляд 

Механические редукторы, их типы и предназначение

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Механические редукторы – это последовательно соединенные между собой и закрытые в жестком корпусе передачи разного типа. Используются для того, чтобы снижать усилие, прикладываемое для привода того или иного устройства. Редукторы уменьшают скорость вращения и увеличивают крутящий момент. При помощи этих устройств можно менять мощность электродвигателя в зависимости от текущей необходимости. Механическими редукторами оснащается бытовая техника и практически все виды станков на производственных предприятиях.

Особенности техники

Механический редуктор позволяет передать вращение от вала электромотора на вал рабочей машины, станка или прибора. Уменьшение редуктором угловой скорости приводит к увеличению соотношения вращающего момента ведомого вала к ведущему. Выбирают механические редукторы по:

  • типу передачи;
  • мощности двигателя;
  • частоте вращения входного вала;
  • характеру нагрузки;
  • входному напряжению;
  • продолжительности работы;
  • габаритам.

Промышленные механические редукторы работают по принципу последовательного зацепления зубчатых колес разных диаметров.

Тип механической передачи

Поскольку передача является основной частью агрегата и обеспечивает собственно редукцию, механические редукторы различают по типам передачи. Они могут быть: 

  • червячными с зубчато-винтовой передачей и плавным ходом благодаря трапецеидальному винту;
  • цилиндрическими для повторно-кратковременного режима высокопродуктивной работы;
  • коническими с валами, расположенными перпендикулярно, и передачей крутящего момента под углом аналогично червячным;
  • с планетарной передачей и высоким передаваемым моментом.

Отличаются передачи величиной КПД и передаточными числами.

Передаточные числа механических редукторов

Возможность редукции механическим редуктором определяется передаточным числом. Ведомое и ведущее колесо имеют разное число зубьев. Соотношение числа зубьев большего колеса к меньшему, то есть количество оборотов, которое делает вал, является передаточным числом редуктора.

Чем больший диапазон передаточных чисел имеет редуктор, тем эффективнее он влияет на скорость вращения вала и изменение параметров электромотора. Наилучший показатель передаточных чисел у планетарного редуктора. Поэтому модели с планетарной передачей наиболее распространенные на сегодняшний день.

Сферы применения

Распространенность устройств объяснима их отличными эксплуатационными данными. Механические редукторы нередко применяются в:

  • бетономешалках;
  • автоматических конвейерах и конвейерных лентах;
  • ленточных ковшах;
  • больших крановых конструкциях;
  • электрических инструментах, шуруповертах, дрелях;
  • бытовой технике, кухонных комбайнах и мясорубках;
  • сельскохозяйственной технике, в том числе гусеничной.

Редукторы используются практически во всех отраслях легкой и тяжелой промышленности, в металлургии, деревообработке и строительстве.

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