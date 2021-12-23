На Тернопільщину іде потепління?

Потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у п’ятницю в області передбачається інша повітряна маса. А поки спостерігатимуться морози.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби у краї буде похмуро з проясненнями. Переважно обійдеться без опадів. Температурні показники вночі опускатимуться до 11 градусів морозу, вдень також зберігатиметься мінусова температура повітря. Місцями дошкулятимуть пориви південно-західного вітру.

«23 грудня ще спостерігатиметься морозяка. Однак обійдеться без опадів, але з ожеледицею. Так що все найтепліше одягайте, що є, перевірте пічку в машині, забігайте кудись по дорозі на чайок, погрітися. У четвер антициклон повсюди організує суху погоду. Морози домінуватимуть. Вже з п‘ятниці до нас збирається інша повітряна маса – тепліша і з опадами та сильним вітром. Вихідними потепліє до відлиги, мокрий сніг переходитиме в дощ. А поки що милуємося морозним сонечком», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині буде морозяно. А вихідними до краю повернеться тепліша повітряна маса.