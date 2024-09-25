Міжнародна експансія: український девелопер та українська керівна компанія відкриють апарт-готель в Польщі в м. Катовиці





В Польщі м. Катовиці збудують новий апарт-готель WOL.100 від української девелоперської компанії “Креатор-Буд”. За комплексне керування апартаментами та за надання сервісу гостям відповідатиме міжнародна керівна компанія Ribas Hotels Group.

Станом на 2023 рік, у місті Катовиці зареєстровано приблизно 4800 номерів у готелях різних категорій. Згідно даних Statistic Poland, місто відвідують близько 1,2 млн. туристів щороку, а середня тривалість перебування сягає – 2 ночі. Попит на номери перевищує поточну пропозицію на 37%, що вказує на високий попит та необхідність розширення номерного фонду.

WOL.100 (вул. Міколовська 100а) – це апарт-готель з 71 апартаментами в самому центрі м. Катовиці, розташованих поруч з найбільшим у місті парком Костюшки. Завершення будівельних та ремонтних робіт заплановано на 4 квартал 2025 року.

“WOL.100 – це сучасний апарт-готель, який забезпечує гнучке та мобільне проживання. Він ідеально вписується в зростаючий ринок Катовиці, відповідає потребам туристів, бізнес-мандрівників та тих, хто шукає якісний простір формату mixed-use. Зростаючий туристичний потік, залучення бізнесу, розвиток різноманітних галузей промисловості та високий попит на комплекси такого формату роблять готель ідеальним рішенням для міста”, – зазначає, Дмитро Струк, директор з розвитку “Креатор-Буд”.

WOL – це комплекс стильних апартаментів. Концепція home+hotel – це комфортні умови проживання, роботи та відпочинку в одному місці.

Це привабливе місце для довгострокового і короткострокового перебування через інфраструктуру, локацію та дружнє комьюніті однодумців. Це простір, в якому продумано все до дрібниць для комфортного життя незалежно від тривалості проживання, 7 днів або декілька місяців. Інфраструктура WOL.100 в Катовиці передбачає: кафе, лобі та рецепцію, спортивну залу, а також rooftop та коворкінг на останньому поверсі.

“Найбільшою конкурентною перевагою WOL.100 є те, що це перший готель в нашій мережі, та взагалі другий в Україні, який в перші два роки гарантує інвесторам мінімальну дохідність 17 євро/м². Більше того, завдяки капіталізації проєкту, сталому прогнозованому європейському ринку та впізнаваності об’єкту, ця сума має потенціал до зростання”, – зазначає Артур Лупашко, СЕО та засновник Ribas Hotels Group.

Для інвесторів пропонується наступні форми інвестування: викуп готеля, інвестування в апартаменти. Вартість м² стартує від 3800€.

Креатор-Буд

Компанія заснована у 2006 році та є вертикально інтегрованим холдингом повного циклу. За роки успішної роботи на ринку нерухомості України, компанія реалізувала понад 55 об’єктів. Філії компанії знаходяться: У Києві, Львові та Тернополі.

Ribas Hotels Group

Ribas Hotels Group – це міжнародна керівна компанія повного циклу з 10-річним досвідом, флагманською послугою якої є керування готелями. В її портфелі – 55 готелів в керуванні та будівництві, серед них 8 проєктів на Балі, один в Молдові. Загальний номерний фонд становить понад 1000 номерів.