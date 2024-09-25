За 8 місяців платники податків Тернопільщини отримали майже 73 тисячі адмінпослуг

Упродовж січня-серпня 2024 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 72798адміністративних послуг. Це на 8764 послуги більше, ніж за аналогічний період 2023 року. У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів за 8 місяців надано 48308адмінпослуг. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість наданих послуг збільшилася на понад 6 тисяч.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані майже 30 тисячам фізичних осіб (40%), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана майже 15 тисячам фізичних осіб (20,4%), витягів з реєстру платників єдиного податку – понад 6 тисячам (8,4%), реєстрації платників єдиного податку – понад 4 тисячам (5,6%).