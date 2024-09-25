Протягом минулої доби рятувальники 11 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій

Вогнеборці ліквідували 4 пожежі, з них 2 в екосистемах. Ліквідовано загоряння сміття та сухої трави у с. Павлів Нараївської ТГ та м. Кременець на вул. Березина. Окрім цього, рятувальники ліквідували 2 пожежі господарських будівель у с. Велика Лука Великоберезовицької ТГ та с. Стінка Золотопотіцької ТГ. Під час гасіння пожеж врятовано 3 будівлі. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Також минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили мінометну міну калібру 88 мм часів Другої світової війни, яку було виявлено у с. Байківці Байковецької ТГ. Тривають роботи в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ, де виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці артснаряд часів Другої світової війни калібром 88 мм.

Крім того, рятувальники 5 разів залучалися для вилучення гнізд небезпечних комах.