З невимовним болем повідомляємо про втрату нашого земляка — захисника України ПАСЄКИ Романа Григоровича, 1981 року народження, уродженця с.Авратин. Повідомляє Волочиська міська рада.

Він віддав своє життя, мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за рідну землю, за кожного з нас, за майбутнє України.

Низько схиляємо голови перед родиною загиблого, висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і друзям. Поділяємо ваш біль і пам’ятаємо, що Герої не вмирають — вони живуть у пам’яті поколінь, надихаючи нас на боротьбу і перемогу.

Прощання з нашим загиблим захисником відбудеться завтра, 18 жовтня 2024 року, о 10 год. у Свято-Георгієвському Храмі, м.Хмельницький (вул. Івана Франка 1/15).

Закликаємо всіх небайдужих віддати останню шану нашому захиснику!

Світла пам’ять Герою! Вічна слава!