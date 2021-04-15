Мужское белье: правила подбора комфортных и безупречных моделей

Мужское белье: как выбрать подходящий вариант

Бельевые элементы одежды — всегда особенны и должны подбираться тщательно. Важно обращать внимание не только на внешний вид изделий, но и на качество их выполнения. В этой статье мы расскажем, что нужно учитывать при выборе и какое мужское белье носится лучше всего.



Начнем с фасонов. Самыми популярными и удобными считаются боксеры и брифы. Первые идеально подойдут под одежду из легких тканей или облегающую. Они хорошо прилегают к телу, а также обеспечивают отличную воздухопроницаемость и свободу движений, сочетая в себе привлекательный внешний вид и комфорт. Брифы — едва ли не главные конкуренты боксеров, ведь их тоже можно смело надевать под узкие джинсы или костюмы из легких тканей. Они прекрасно сидят на теле и не уступают в удобстве другим моделям. Это наиболее распространенные и комфортные фасоны, но если же вы предпочитаете выделяться экстравагантностью, то, возможно, ваш идеал — трусы танга или стринги. Здесь уже дело вкуса.



Если говорить о составе, то следует более подробно разобраться в используемых материалах.

В большинстве случаев трусы для мужчин делают из натурального хлопка. Зачастую это может быть или чистый хлопок, или его смесь с другими материями. Он хорош тем, что позволяет телу дышать и при необходимости впитывает влагу.

Полиэстер отличается эластичностью, не сковывает движений, а также отводит влагу. Это значит, что изделия из полиэстера прекрасно подходят для занятий спортом и активных тренировок.

Модал — это полусинтетическое вискозное волокно. Его главные отличительные черты: легкость, воздухопроницаемость и экологичность. По своей структуре он напоминает шелк, способен охлаждать кожу, впитывать и отводить влагу.

Лиоцелл — это текстильное волокно из целлюлозы. Оно дышащее, гипоаллергенное, эластичное и простое в уходе.

Эластан — это синтетический материал, но он никогда не используется в чистом виде. Готовый продукт может состоять из эластана всего на 5%, его добавляют для того, чтобы разбавить другие ткани с целью улучшения их свойств.

Теперь вы можете с легкостью и уверенностью подобрать подходящую пару для себя. Но не забывайте о том, что всегда нужно подбирать модель по размеру, ведь комфорт превыше всего.



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