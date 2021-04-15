403 нових випадки COVID-19 на Тернопільщині: померли чоловік та жінка
403 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2
– жінка 84 р. Чортківський район с. Доброводи
– чоловік 66 р. м. Тернопіль
одужало – 533 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1587
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 61894 особи;
одужало – 50590 осіб;
летальних випадків – 955 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6559 (5697 одужало, 98 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1363 (1202 одужало, 27 летальних)
– Тернопільський район – 37597 (30224 одужало, 550 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 17171 (13554 одужало, 247 летальних)
– Чортківський район – 17738 (14669 одужало, 304 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2473 (1940 одужало, 24 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (22 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 2
• Кременецька міська ОТГ – 9
• Лановецька міська ОТГ – 6
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (236 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 13
• Білецька сільська ОТГ – 3
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 11
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 6
• Залозецька селищна ОТГ – 6
• Збаразька міська ОТГ – 30
• Зборівська міська ОТГ – 6
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 16
• Козлівська селищна ОТГ – 3
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 8
• Нараївська сільська ОТГ – 3
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 9
• Підгаєцька міська ОТГ – 3
• Підгороднянська сільська ОТГ – 8
• Саранчуківська сільська ОТГ – 4
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 9
• Тернопільська міська ОТГ – 93
Чортківський район (145 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 3
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 26
• Бучацька міська ОТГ – 9
• Васильковецька сільська ОТГ – 5
• Гримайлівська селищна ОТГ – 9
• Гусятинська селищна ОТГ – 6
• Заводська селищна ОТГ – 5
• Заліщицька міська ОТГ – 12
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 3
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 11
• Коропецька селищна ОТГ – 8
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 9
• Монастириська міська ОТГ – 7
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
• Товстенська селищна ОТГ – 6
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 3
• Чортківська міська ОТГ – 16