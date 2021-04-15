У Львові під час одержання хабаря затримали тернопільського високопосадовця

ДБР затримало посадовця Держпродспоживслужби під час одержання хабаря. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

ТУ ДБР у Львові затримало «на гарячому» начальника одного з управлінь ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Встановлено, що посадовець вимагав кошти у представника місцевого підприємства, яке займається імпортом декоративних рослин. Додаткову винагороду представник Держпродспоживслужби просив за безперешкодне проходження фітосанітарного контролю та внесення відповідної відмітки в базу даних «Єдине вікно», що є обов’язковою опцією під час митного оформлення товару.

14 квітня 2021 року, під час одержання частини коштів, фігуранта затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Попередня кваліфікація: вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Тернопільській області.