12:56 | 7.03.2023
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Новини Тернополя 

Михайло Діанов передав 2,5 млн Євгену Ларченко на операцію в Ізраїлі

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Про це повідомляє Михайло у соцмережах.
Євген має складне поранення обличчя. З одного боку він дивом вижив, бо осколки в обличчі – страшна річ. З іншого – він потребує складних медицинських рішень. Зокрема, для щелепи потрібен американський імплант.

  • Вирішив спрямувати Ваші донати щоб покрити витрати на операцію і імплант. Переконаний що Євгену допоможуть, бо як і в моєму випадку оргінзацію, пошук лікарів, реабілітацію, частину витрат взяв на себе Шахтар. Тому я впевнений.
    Дивовижно, пройшло вже стільки часу, а Ваша допомога мені все зе продовжує допомогати побратимам.
    Дякую!

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