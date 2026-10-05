Коли у школах Тернополя увімкнуть опалення та де ховатимуться під час тривог: що кажуть в управлінні освіти

У Тернопільській громаді опалювальний сезон у закладах освіти розпочнуть відповідно до температурного режиму та загального рішення щодо початку опалювального періоду. Ольга Похиляк зазначила, що зазвичай його початок припадав на 15 жовтня, однак тепло можуть увімкнути раніше залежно від температури, зокрема у дитячих садках.

Також у громаді підготували десять закладів освіти, які у разі блекауту можуть приймати мешканців прилеглих мікрорайонів.

Щодо масових заходів, які проводять у центрі Тернополя, посадовиця зазначила, що організатори передбачають можливість переходу до укриттів у разі повітряної тривоги. Зокрема, поблизу Театрального майдану є укриття у школі №5, драматичному театрі та інших закладах.