На замітку автолюбителям: що має бути в особистому гаражі
Гараж для автовласника – це місце, де можна зберігати машину, обслуговувати її та піклуватися про неї. Щоб максимально скористатися перевагами особистого гаража необхідно мати певне обладнання та інструменти під рукою.
Розглянемо, що обов’язково має бути в особистому гаражі кожного автолюбителя, щоб не штурмувати автосервіси за будь-якої необхідності. Незалежно від того, чи є професійним автомеханіком або просто хочете виконувати базові ремонтні роботи самостійно, магазини автозапчастин пропонують усі необхідні інструменти для створення комфортного робочого простору.
Все для дрібного ремонту
Навіть якщо ви не досвідчений автомеханік, деякі дрібні ремонтні роботи можна виконати самостійно. Для цього знадобляться:
При виконанні дрібних ремонтних робіт завжди дотримуйтесь інструкцій виробника автомобіля. Якщо ви не впевнені у своїх навичках або зіткнулися із складнішою проблемою, краще звернутися до професіоналів в автосервісі.
Для робіт із колесами
Регулярний догляд за колесами необхідний для безпечної та комфортної їзди. Для цього в гаражі потрібно мати:
Догляд за колесами включає регулярну перевірку тиску, балансування, ротацію та заміну шин у міру необхідності.
Заміна рідин
Регулярна заміна та обслуговування рідин у автомобілі відіграють важливу роль у підтримці його належної роботи. Тому під рукою мають бути:
Також для миття та чищення авто знадобляться: щітки, губки, автомобільний шампунь, мікрофібровіганчірки, засоби для чищення вікон та дзеркал, щітка для очищення коліс та шин, засоби для усунення плям та забруднень.