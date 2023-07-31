На замітку автолюбителям: що має бути в особистому гаражі

Гараж для автовласника – це місце, де можна зберігати машину, обслуговувати її та піклуватися про неї. Щоб максимально скористатися перевагами особистого гаража необхідно мати певне обладнання та інструменти під рукою.

Розглянемо, що обов’язково має бути в особистому гаражі кожного автолюбителя, щоб не штурмувати автосервіси за будь-якої необхідності. Незалежно від того, чи є професійним автомеханіком або просто хочете виконувати базові ремонтні роботи самостійно, магазини автозапчастин пропонують усі необхідні інструменти для створення комфортного робочого простору.

Все для дрібного ремонту

Навіть якщо ви не досвідчений автомеханік, деякі дрібні ремонтні роботи можна виконати самостійно. Для цього знадобляться:

1. Набір інструментів – викрутки, стандартні ключі, пасатижі та гайкові ключі різних розмірів. Це дозво лить виконувати різні завдання – від заміни лампочок до демонтажу та збирання компонентів.

2. Штатив для фар – дозволяє закріпити фари у певному положенні, що полегшує роботу та забезпечує точне налаштування освітлення.

3. Мультиметр – для діагностики проблем з електрикою та перевірки напруги, опору та інших параметрів.

4. Мастила та оливи для різних компонентів автомобіля (петель, шарнірів, замків тощо).

5. Запасні лампочки та запобіжники.

При виконанні дрібних ремонтних робіт завжди дотримуйтесь інструкцій виробника автомобіля. Якщо ви не впевнені у своїх навичках або зіткнулися із складнішою проблемою, краще звернутися до професіоналів в автосервісі.

Для робіт із колесами

Регулярний догляд за колесами необхідний для безпечної та комфортної їзди. Для цього в гаражі потрібно мати:

• ключ для колісних гайок — дозволяє легко знімати та закріплювати колеса;

• домкрат та стійки — для зняття коліс або виконання робіт, пов’язаних із підвіскою або гальмівною системою;

• манометр для вимірювання тиску в шинах;

• ключ для зняття колісних балансувальних вантажів;

• ключ для зняття ковпаків коліс;

• компресор для накачування шин.

Догляд за колесами включає регулярну перевірку тиску, балансування, ротацію та заміну шин у міру необхідності.





Заміна рідин Заміна рідин

Регулярна заміна та обслуговування рідин у автомобілі відіграють важливу роль у підтримці його належної роботи. Тому під рукою мають бути:

• ключ для зняття масляного фільтра;

• ємність для збору старої олії при її зливі;

• вирва для точної подачі нової олії у двигун;

• щуп для перевірки рівня олії;

• каністра для зберігання використаної олії;

• інструменти для заміни інших рідин, таких як гальмівна, охолоджувальна або рідина склоомивача (вам знадобляться відповідні інструменти, включаючи ключі для зняття та встановлення пробок або з’єднань).

Також для миття та чищення авто знадобляться: щітки, губки, автомобільний шампунь, мікрофібровіганчірки, засоби для чищення вікон та дзеркал, щітка для очищення коліс та шин, засоби для усунення плям та забруднень.