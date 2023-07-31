00:38 | 1.08.2023
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Новини Тернополя 

Тернопіль потребує донорів, особливо з 3 та 4 групою крові, 1- і 2-

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У Тернополі наразі потрібні донори усіх груп крові, особливо 3 та 4, а також 1- і 2-. Про це повідомляє платформа ДонорUA на своїй сторінці у Facebook. Загалом по всій Україні існує потреба у крові усіх групах крові, зокрема:

  • Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові, особливо 2+

  • Дніпро: всі групи крові, особливо 1-, 2-, 4-

  • Харків: всі групи крові, особливо з резусом мінус

  • Кропивницький: всі групи крові, особливо з резусом мінус

  • Вінниця: всі групи крові, особливо з резусом мінус

  • Львів, Обласний центр крові: всі групи крові

  • Житомир: всі групи крові

  • Рівне: всі групи крові

  • Херсон: всі групи крові

  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

  • Миколаїв: 1-, 2-, 3-, 4+/-

  • Івано-Франківськ: 3-, 4-

  • Луцьк: 3-, 4+/-

  • Одеса:

– Обл. станція переливання: всі групи крові

– Обл. дит. лікарня: 2+/-, 3-, 4-

Аби здати кров, реєструйтеся на платформі ДонорUA та плануйте донацію в особистому кабінеті. Там ви також знайдете всю необхідну інформацію про те, де і як стати донором у вашому місті. Щоби кроводача була успішною з першого разу, правильно підготуйтеся до процедури згідно з рекомендаціями.

Відповіді на питання про донорство крові шукайте на сайті ДонорUA. Пам’ятайте, що кожна донація рятує 3 життя. А якщо ви з якихось причин не можете бути донором крові – підтримуйте та популяризуйте донорський рух, мотивуйте людей здавати кров і за вас!

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