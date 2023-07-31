Тернопіль потребує донорів, особливо з 3 та 4 групою крові, 1- і 2

У Тернополі наразі потрібні донори усіх груп крові, особливо 3 та 4, а також 1- і 2-. Про це повідомляє платформа ДонорUA на своїй сторінці у Facebook. Загалом по всій Україні існує потреба у крові усіх групах крові, зокрема:

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові, особливо 2+

Дніпро: всі групи крові, особливо 1-, 2-, 4-

Харків: всі групи крові, особливо з резусом мінус

Кропивницький: всі групи крові, особливо з резусом мінус

Вінниця: всі групи крові, особливо з резусом мінус

Львів, Обласний центр крові: всі групи крові

Житомир: всі групи крові

Рівне: всі групи крові

Херсон: всі групи крові

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1-, 2-, 3-, 4+/-

Івано-Франківськ: 3-, 4-

Луцьк: 3-, 4+/-

Одеса:

– Обл. станція переливання: всі групи крові

– Обл. дит. лікарня: 2+/-, 3-, 4-

Аби здати кров, реєструйтеся на платформі ДонорUA та плануйте донацію в особистому кабінеті. Там ви також знайдете всю необхідну інформацію про те, де і як стати донором у вашому місті. Щоби кроводача була успішною з першого разу, правильно підготуйтеся до процедури згідно з рекомендаціями.

Відповіді на питання про донорство крові шукайте на сайті ДонорUA. Пам’ятайте, що кожна донація рятує 3 життя. А якщо ви з якихось причин не можете бути донором крові – підтримуйте та популяризуйте донорський рух, мотивуйте людей здавати кров і за вас!