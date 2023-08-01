Тернопільський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві стрілою в с. Біла

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу підозрюваного Андрія Ф. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 липня 2023 року стосовно обраного йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Відповідно до матеріалів справи, що надійшли до апеляційного суду, досудовим слідством Андрію Ф. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Як встановлено досудовим слідством, 9 липня 2023 року, приблизно о 21 год. підозрюваний Андрій Ф. разом із потерпілим Миколою Т. перебували в альтанці домогосподарства підозрюваного у с. Біла Тернопільського району та розпивали алкогольні напої. В якийсь момент між ними на побутовому ґрунті розпочалась словесна суперечка, в ході якої Андрій Ф. наніс декілька ударів кулаками по обличчю потерпілого, потім силоміць витягнув його на подвір’я і продовжував наносити удари вже ногами та руками у різні частини тіла, аж поки Микола Т. упав на землю. Тоді Андрій Ф. знову затягнув його до альтанки, поклав горілиць і стрілою від рушниці для підводного полювання вдарив у обличчя та потилицю й умисно вбив потерпілого.

До відома: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Не погодившись із обраною йому мірою запобіжного заходу, підозрюваний подав апеляційну скаргу, в якій просив оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати та пом’якшити йому запобіжний захід, помістивши під домашній арешт.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, дослідивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, погодилась із висновками суду першої інстанції, що саме тримання під вартою на даний час відповідає особі підозрюваного, характеру та тяжкості інкримінованого йому кримінального правопорушення, а обрання більш м’якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, зокрема ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, суд першої інстанції в повній мірі та у визначеному законом порядку врахував особу підозрюваного, його слабкі соціальні зв’язки, те, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я людини, проти громадської безпеки, проти авторитету органів державної влади, а також всі обставини справи, з якими закон пов’язує вирішення такого питання.Твердження апелянта, що він має постійне місця проживання і міцні соціальні зв’язки не дають підстави пом’якшити Андрію Ф. запобіжний захід, оскільки вказані обставини жодним чином не зменшують встановлені судом ризики його неналежної процесуальної поведінки.

Стосовно доводів підозрюваного про його поганий стан здоров’я та необхідність лікування, колегія суддів зазначила, що, відповідно до статей 7, 11 Закону України “Про попереднє ув’язнення”, у випадку захворювання чи погіршення стану здоров’я підозрюваного йому буде забезпечена відповідна медична допомога, тож це не є підставою для скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та скасування по суті правильного судового рішення.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу підозрюваного Андрія Ф. залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 липня 2023 року щодо тримання його під вартою – без змін.