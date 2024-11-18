Протягом минулої доби на Тернопільщині сталося 6 пожеж, врятовано 5 будівель!
• пожежа дерев’яної прибудови до складської будівлі у селищі Підволочиськ Тернопільського району;
• пожежа житлового будинку у селі Трибухівці Чортківського району;
• пожежа в димоході житлового будинку у селі Горинка Кременецького району;
• пожежа господарської будівлі у селищі Мельниця-Подільська Чортківського району;
• пожежа господарської будівлі у селі Трибухівці Чортківського району;
• пожежа сміття у пластиковому сміттєвому контейнері у селі Великі Бірки Тернопільського району
Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки в побуті :
Обережно з електроприладами — не залишайте увімкнені пристрої без нагляду!
Регулярно перевіряйте димохід та вентиляційні системи, особливо в холодну пору року. Забитий димохід — часта причина пожеж!
Не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу джерел вогню. Бензин, фарби, розчинники — тримайте в безпечних місцях
Пильнуйте за пічним опаленням — слідкуйте, аби воно працювало без перебоїв і не мало тріщин
Не спалюйте сміття на відкритих ділянках — це не лише небезпечно, а й може призвести до значних штрафів!
Безпека у ваших руках! Дотримання цих простих правил допоможе уникнути трагедії