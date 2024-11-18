Протягом минулої доби на Тернопільщині сталося 6 пожеж, врятовано 5 будівель!

• пожежа сміття у пластиковому сміттєвому контейнері у селі Великі Бірки Тернопільського району

• пожежа в димоході житлового будинку у селі Горинка Кременецького району;

• пожежа дерев’яної прибудови до складської будівлі у селищі Підволочиськ Тернопільського району;

Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки в побуті

Обережно з електроприладами — не залишайте увімкнені пристрої без нагляду!

Регулярно перевіряйте димохід та вентиляційні системи, особливо в холодну пору року. Забитий димохід — часта причина пожеж!

Не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу джерел вогню. Бензин, фарби, розчинники — тримайте в безпечних місцях

Пильнуйте за пічним опаленням — слідкуйте, аби воно працювало без перебоїв і не мало тріщин

Не спалюйте сміття на відкритих ділянках — це не лише небезпечно, а й може призвести до значних штрафів!