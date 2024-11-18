14:58 | 18.11.2024
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Протягом минулої доби на Тернопільщині сталося 6 пожеж, врятовано 5 будівель!

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• пожежа дерев’яної прибудови до складської будівлі у селищі Підволочиськ Тернопільського району;
• пожежа житлового будинку у селі Трибухівці Чортківського району;
• пожежа в димоході житлового будинку у селі Горинка Кременецького району;
• пожежа господарської будівлі у селищі Мельниця-Подільська Чортківського району;
• пожежа господарської будівлі у селі Трибухівці Чортківського району;
• пожежа сміття у пластиковому сміттєвому контейнері у селі Великі Бірки Тернопільського району
🚨 Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки в побуті 🚨:
🛑 Обережно з електроприладами — не залишайте увімкнені пристрої без нагляду! ⚡🖥️
🛑 Регулярно перевіряйте димохід та вентиляційні системи, особливо в холодну пору року. Забитий димохід — часта причина пожеж! 🌬️🏠
🛑 Не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу джерел вогню. Бензин, фарби, розчинники — тримайте в безпечних місцях 🛢️🚫
🛑 Пильнуйте за пічним опаленням — слідкуйте, аби воно працювало без перебоїв і не мало тріщин 🔥🪵
🛑 Не спалюйте сміття на відкритих ділянках — це не лише небезпечно, а й може призвести до значних штрафів! 🗑️💸
❗ Безпека у ваших руках! Дотримання цих простих правил допоможе уникнути трагедії

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