Новое казино Pin Up: депозит и кэшаут, бонусы для игроков, ассортимент игр

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Обзор онлайн-казино Пин Ап

Если вы ищете казино с большим ассортиментом карточных игр, автоматов, рулеток и лотерей, то добро пожаловать в Pin Up! Команда заведения уже более 10 лет занимается проектами по гемблингу и беттингу.

Официальный сайт Пин Ап казино отличается современным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом. Существует 8 языковых версий ресурса, а для игры вы можете использовать одну из 16 валют.

Как пополнить счет на Пин Ап

В онлайн-казино реализована возможность пополнения и кэшаута через десятки популярных платежных систем, включая:

Bitcoin.

Bank Transfer.

Skrill.

Visa.

American Express.

MasterCard.

Помните, что выводить средства можно только через ту же систему, которая использовалась при внесении средств. Пополнить счет можно минимум на 25 гривен, в то время как снятие возможно при сумме не менее 50 грн.

Пин Ап выгодно отличается от конкурентов тем, что все финансовые операции здесь осуществляются без комиссии. Для заказа кэшаута необходимо пройти верификацию, то есть, подтвердить личность и адрес проживания. Первый вывод осуществляется несколько дольше, чем последующие. Второй и следующие платежи поступят на карту или электронный кошелек в срок от 3 часов до 3 дней.

При регистрации необходимо указать валюту, в которой в дальнейшем будут проводиться все финансовые операции. В дальнейшем депозит, ставки и кэшауты осуществляются с помощью этой валюты.

Для внесения депозита на Пин Ап воспользуйтесь следующей инструкцией:

Авторизоваться в личном кабинете на официальном сайте онлайн-казино.

Перейти в раздел Касса.

Выбрать одну из платежных систем.

Указать реквизиты счета и сумму для перевода.

Для заказа кэшаута необходимо выполнить приблизительно эти же действия, только после перехода в Кассу необходимо выбрать вкладку Вывод. Средства на счет поступают моментально, иногда могут быть задержки до нескольких минут.

Бонусы онлайн-казино Пин Ап

Заведение старается привлечь новых игроков и поощрить лояльных, поэтому регулярно дарит щедрые бонусы:

250 фриспинов. Поощрение зачисляется после пополнения счета на сумму эквивалентную 2000 рублей.

100% на первый депозит. Пополняйте счет на сумму до 25 тысяч рублей и увеличивайте депозит в два раза!

Джекпот часа. Раз в час казино разыгрывает джекпот. За него могут побороться все пользователи, которые сделали ставку не менее 10 рублей.

Поздравление с Днем рождения. Каждый именинник получает 500 рублей в качестве подарка от администрации. Бонус начисляется только на счет верифицированного аккаунта.

Кэшбэк. В зависимости от поставленной суммы за неделю вы сможете вернуть на счет от 5 до 10 процентов.

Лотерея. За каждые 5 тысяч рублей, поставленные в слотах, вы получаете лотерейный билет.

Это неполный список акция и предложений от Пин Ап. Для получения актуальной информация об акциях и специальных предложениях, обратитесь в службу поддержки казино.

Во что поиграть на Pin Up

Казино использует только лицензированный высококачественный софт от известных издателей. Согласно статистике, отдача доходит до 97%, что значительно выше показателей любого другого казино на современном рынке.

Ассортимент игр:

Слоты. В этом разделе пользователь найдет десятки разных игр, выполненных в античном, мистическом или фэнтезийном стиле. Рулетка. Пользователи Пин Ап получают доступ к нескольким разновидностям игры. Самой популярной из них является французская рулетка. Также многим пользователям пришлись по вкусу новые игры Multi Wheel и Cashout Roulette. Карты. В казино вы можете поиграть в различные дисциплины покера, баккару и блэкджек. В общем на Пин Ап представлены порядка 100 карточных игр. Также доступен формат Live с реальным дилером. Турниры. Такие события проводятся раз в несколько дней. Для них есть специальный раздел, в котором вы можете получить информацию о текущих, будущих и прошлых турнирах. Лотереи. Здесь вы увидите множество лото-игр, которые пользуются особой популярностью среди пользователей. Кроме того, казино предлагает скретч-карт.

На сайте также есть раздел Новинки. В нем находятся игры, которые еще не успел оценить широкий круг пользователей. Так что, если вы любите экзотические форматы, рекомендуем посетить его.

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