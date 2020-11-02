Платна VIP-камера Чортківського СІЗО потрапила в ТОП-10 найкращих в Україні (+ фото)

Міністерство юстиції України запровадило експериментальний проєкт – платні камери у СІЗО. Станом на 26 жовтня за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування у слідчих ізоляторах України сплачено майже 1 млн 220 тис. гривень, – повідомляється на вебсайті відомства.

У десятку найкращих платних камер ввійшла і камера Чортківському СІЗО № 26.

Автор: Мінюст України

В’язниця уже заробила 24 тисячі гривень на ній. Ця кімната з комфортними умовами наразі є однією з найбільш затребуваних в країні.

Автор: Мінюст України