Платна VIP-камера Чортківського СІЗО потрапила в ТОП-10 найкращих в Україні (+ фото)
Міністерство юстиції України запровадило експериментальний проєкт – платні камери у СІЗО. Станом на 26 жовтня за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування у слідчих ізоляторах України сплачено майже 1 млн 220 тис. гривень, – повідомляється на вебсайті відомства.
У десятку найкращих платних камер ввійшла і камера Чортківському СІЗО № 26.
В’язниця уже заробила 24 тисячі гривень на ній. Ця кімната з комфортними умовами наразі є однією з найбільш затребуваних в країні.