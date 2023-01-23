На Тернопільщині прокуратура вимагає повернути громаді земельні ділянки вартістю 218 млн грн

Прокурори Бучацької окружної прокуратури подали позов до суду в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договорів оренди землі та повернення 3 земельних ділянок загальною вартістю 218 млн грн у власність громади. Повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Встановлено, що товариство понад рік не сплачує орендну плату за земельні ділянки, призначені для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Крім того, вказані земельні ділянки не використовуються за призначенням.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.