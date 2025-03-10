На Тернопільщині відкриють Світлицю Федоровича

“Світлиця Федоровича” – не просто оновлене приміщення сільського клубу у с. Вікно Чортківського району і не модна етнореконструкція з рушниками та глечиками. Тут облаштовують сучасне і зручне місце зустрічей, спілкування, дозвілля і цікавих подій. Уже невдовзі замість холодного, морально застарілого інтер’єру постане зручний мобільний простір зі світлими стінами й ефективними енергозберігаючими технологіями, де є Х-бокс, настільний футбол та інші ігри, аромо-, кольоро- та арттерапія. Світлиця, яка з ігрової кімнати перетворюється у концертний чи танцювальний зал, прийматиме мешканців і гостей громади та радо чекатиме повернення ветеранів і біженців

Як це можливо в невеличкому селі та ще й в умовах війни?

Ініціатор проєкту історик Сергій Ткачов за підтримки УКФ вже має успішний досвід створення у селі сучасного Музею Федоровича, який вже чотири роки розвивається, поповнюється, і щороку приймає 3000 гостей.

Спочатку – зустрічі і обговорення у громаді, консультації з менторами щодо просторового перетворення, інклюзивності тощо. Майже півроку пройшло від подачі заявки на конкурc другої хвилі проєкту Community reBuilding до старту ремонтних робіт. Дивимося на зміни і віримо: Світлиця – буде! А в ній – буде все: від релаксу до мистецького, фізичного, музичного, інтелектуального розвитку дітей та людей старшого віку.

Як і багато інших малих населених пунктів Тернопільщини, Вікно зіткнулося з проблемою – зменшення населення середнього віку через мобілізацію та еміграцію, яку лише поглибило повномасштабне вторгнення. У таких умовах важливо налагодити місток взаєморозуміння між молоддю та старшим поколінням, а ще – створити дійсно інклюзивний центр спільнототворення.

Позитивні культурні зміни с. Вікно зав’язані на Федоровичах – українській шляхетній родині, що подарувала низку видатних імен в історії. Іван Федорович – перший депутат сейму від Тернополя, Володислав Іванович – голова “Просвіти”, засновник шкіл гончарства та килимарства у Вікні, його донька Кароліна-Іванна Маліцька (Дарія Віконська) – відома письменниця-модерністка.

Продовження центру просто неба – Літературний ботанічний сад імені Дарії Віконської – створюється завдяки фінансуванню місцевого підприємця. Вікдриття планують вже влітку цього року.

Хтось скаже: пощастило селу Вікно! Так, пощастило: тут вміють мріяти і діяти, цінують ініціативи і допомагають ініціаторам; тут живуть, а не чекають. Гайда у Вікно?

Проєкт реалізується Гримайлівською селищною радою спільно з ГО “Інститут міської культури” в рамках Community reBuilding — спільний проєкт Cedos та UMAEF, спрямований на розвиток центрів спільнототворення у громадах.