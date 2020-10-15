Односпальні ліжка – кращі меблі для домашнього затишку

Більшість людей цінують комфорт і затишок, тому вибирають максимально якісне ліжко, яке сприяє і відпочинку і нормальному нічному сну. Нерідко потрібно односпальне ліжко, яке батьки вперше купують своїй дитині. Вже з малих років вона може спати на ортопедичному матраці, а в якості основи буде красиве і стійке ліжко.

Іноді ліжко вибирається виходячи з критеріїв якості, зручності та безпеки, але в деяких ситуаціях ключовими елементами є дизайн і зовнішній вигляд. У будь-якому випадку магазин «4ROOM» стане надійним джерелом покупки з можливістю знайти ідеальне рішення під свої завдання і умови.

Матеріали для ліжок

Каталог включає пропозиції від провідних виробників. Більшість моделей давно перевірені і на них є позитивні відгуки. Вибираючи на сайті 4room.ua ліжка односпальні можна користуватися спеціальними фільтрами, вказуючи велику кількість критеріїв, але основним з них є матеріал. На сьогоднішній день виробники використовують такі матеріали:

ДСП . Застосовується кілька видів кромки ПВХ, а також матеріал класу Е1. Відмінна риса – величезна кількість забарвлень на вибір. МДФ . Екологічно чистий і стійкий матеріал, який гарантує оригінальний стиль і якість. Колірна гамма також не поступається ДСП. Метал . Ліжка з кування відрізняються незвичайним стилем, хоча рідко використовується для створення стандартних спальних кімнат. Масив дерева . Найдорожчий матеріал, що відрізняється благородним відтінком і довговічністю. Подібні ліжка можуть прослужити не один десяток років.

Дерево найбільш піддатливий матеріал до обробки і дуже простий в подальшому обслуговуванні.

Дизайн ліжка

Це не тільки елемент комфорту, але і оригінальне доповнення до дизайну інтер’єру, яке повинно стильно гармоніювати з іншими меблями. Більшість моделі є вишуканим пропозиціям з ніжками, а деякі з ліжок доповнені м’якими вставками зі шкіри або тканини. Металеві ліжка особливо піддаються декорування завдяки можливості додати різні рюші.

«4ROOM» – надійний партнер у виборі ліжок

Величезний асортимент моделей дозволить знайти доступне рішення, яке підійде під будь-які різновиди спальних кімнат. Кожна ліжко доповнена описом, характеристиками та детальними фотографіями, щоб розгледіти всі переваги і особливості зовнішнього вигляду. Допомогу в підборі запропонують консультанти магазину, які досконально знають асортимент продукції.







