67-річна жителька Тернопільського району перерахувала невідомим 16 тисяч гривень за “порятунок” сина

Пенсіонерка перерахувала невідомим 16 тисяч гривень за порятунок сина – поліцейські застерігають не довіряти телефонним незнайомцям

У шахрайську пастку потрапила 67-річна жителька Тернопільського району. Жінка думала, що рятує свого сина, котрий потрапив у біду, а, насправді, – нею вміло маніпулювали аферисти.

Як розповіла пенсіонерка, до неї в обідню пору зателефонував незнайомець, шокував новиною, що її син вчинив ДТП у Польщі та перебуває в лікарні. Потерпілий теж у важкому стані в реанімації. Співрозмовник повідомив, що тепер родичу загрожують проблеми і потрібні гроші, аби їх вирішити. Далі у слухавці жінка почула інший голос і подумала, що це її син. Останній говорив нерозбірливо і просив про допомогу.

Відтак зловмисники порадили жінці нікому не розповідати про те, що сталося і якнайшвидше зібрати гроші. Жінка повірила телефонним незнайомцям, адже її син дійсно перебуває на заробітках у Польщі. Тож поїхала до Тернополя, де через термінал перекинула на рахунок аферистів 16 тисяч гривень.

Те, що стала жертвою шахраїв, з’ясувалося після того, як вона зв’язалася з сином. З родичем все було добре і в жодну ДТП він не потрапляв.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Поліцейські встановили звідки телефонували потерпілій та вживають заходів щодо розкриття злочину.

Правоохоронці закликають краян застерегти своїх літніх родичів від телефонних шахраїв. Не довіряти незнайомцям та перевіряти інформацію, яку вони розповідають, а тим паче, коли йдеться про гроші, – основна порада.