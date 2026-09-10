Майже 63 тисячі адмінпослуг отримали платники Тернопільщини

Від реєстраційного номера платника податків до довідки про відсутність боргу – за вісім місяців цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області надали 62 980 адміністративних послуг.

Найчастіше жителі області зверталися за реєстраційним номером облікової картки платника податків – 25 186 разів. Також серед найбільш затребуваних – витяги з реєстру платників єдиного податку (8 497), відомості про доходи з Державного реєстру (8 071) та довідки про відсутність податкового боргу (3 703).

При цьому чимало податкових питань сьогодні можна вирішити без візиту до податкової – через Електронний кабінет. Документи та звернення доступні онлайн 24/7.