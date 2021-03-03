16:07 | 3.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд Головні 

Онлайн-сервіс Uklon запустився у Тернополі

Irena 0 Views Прокоментуй!

Тернопіль – 23 за рахунком місто, в якому вже можна протестувати  Uklon. Український онлайн-сервіс дозволяє замовляти автомобіль через додаток зі смартфона або на сайті, без телефонних дзвінків та диспетчерських служб.

Завантажити Uklon можна в App Store чи Google play. А для усіх нових клієнтів у Тернополі діє знижка 99% на першу поїздку!

“Онлайн-додатки нашого типу вже давно стали незамінними в містах-мільйонниках. Однак, ми впевнені, що сучасні регіони, такі як Тернопіль, безперечно також готові до нового рівня сервісу автоперевезень. Сподіваємось, наш прихід на ринок лише стимулюватиме його розвиток, а прихильники онлайн-сервісів залишаться задоволеними,” –  розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

Сума безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв під час користування сервісом складає 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, що перша поїздка через додаток Uklon була виконана 25 березня 2010 року й цього року компанія святкує своє 11-річчя.

“Ми щасливі, що відтепер і Тернопіль займатиме важливе місце на карті міст, де є Uklon. Тому вже докладаємо максимум зусиль, аби виправдати очікування наших нових клієнтів”, – каже директор з розвитку Uklon Максим Остапюк.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *