Онлайн-сервіс Uklon запустився у Тернополі

Тернопіль – 23 за рахунком місто, в якому вже можна протестувати Uklon. Український онлайн-сервіс дозволяє замовляти автомобіль через додаток зі смартфона або на сайті, без телефонних дзвінків та диспетчерських служб.



Завантажити Uklon можна в App Store чи Google play. А для усіх нових клієнтів у Тернополі діє знижка 99% на першу поїздку!



“Онлайн-додатки нашого типу вже давно стали незамінними в містах-мільйонниках. Однак, ми впевнені, що сучасні регіони, такі як Тернопіль, безперечно також готові до нового рівня сервісу автоперевезень. Сподіваємось, наш прихід на ринок лише стимулюватиме його розвиток, а прихильники онлайн-сервісів залишаться задоволеними,” – розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

Сума безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв під час користування сервісом складає 1 мільйон гривень.



Нагадаємо, що перша поїздка через додаток Uklon була виконана 25 березня 2010 року й цього року компанія святкує своє 11-річчя.



“Ми щасливі, що відтепер і Тернопіль займатиме важливе місце на карті міст, де є Uklon. Тому вже докладаємо максимум зусиль, аби виправдати очікування наших нових клієнтів”, – каже директор з розвитку Uklon Максим Остапюк.

