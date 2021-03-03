На Тернопільщині жителі двох сіл з протестами перекрили дорогу

(жителі села Шупарка перекрили дорогу вантажівкам)

2 березня у селі Шупарка Борщівського району місцеві мешканці перекрили дорогу. Причина в тому, що місцевою дорогою постійно їздять вантажівки, які руйнують асфальт. А вже згодом, пізно ввечері на протест вийшли мешканці сусіднього села Касперівці у Заліщицькому районі.

Як пишуть самі учасники стихійного мітингу, за 15 хвилин вдалося зібрати мало не половину села. Вантажівки їхали вночі, щоб люди не бачили. Але пильні мешканці дуже оперативно зреагували.

– Жителі села перекрили дорогу через те, що фури з великим тонажем буквально за тиждень часу знищили все асфальтне покриття дороги. Касперівцями не можливо переїхати і можливе руйнування моста, – повідомила Оксана Андрущак.

Подейкують, що вантажівки належать фірмі-підряднику, яка здійснює утримання доріг. Місцеві мешканці стверджують, що саме їхні вантажівки возять суміші, якими проводять засипання обочин Заліщики-Тернопіль.