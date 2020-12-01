На Тернопільщині 500 учнів та 733 педагогічні працівники інфікувалися COVID-19

За останню добу в області 10 учнів та 15 педагогічних працівників захворіло на коронавірус. Про це повідомила начальник управління освіти і науки ТОДА Ольга Хома.

«В Тернопільській області на коронавірус хворіє 500 учнів та 733 педагогічних працівники. За добу на самоізоляцію пішло 15 учнів і перебуває на самоізоляції 312 учнів. Серед педагогів, за останню добу на самоізоляції 10 працівників і перебуває на самоізоляції 641 педагогічний працівник. Наразі на самоізоляції перебуває 2 класи та 3 заклади загальної середньої освіти», – каже Ольга Хома.

Як додала начальник управління освіти і науки, за останню добу на самоізоляцію не пішов жоден середній навчальний заклад. Що стосується дистанційної форми навчання, переходу закладу на самоізоляцію, чи самого класу, то таке рішення приймає виключно керівник закладу і навчальна рада.