Оптимизированная картинка – успех лендинга гемблинг партнерской программы

Какую работу нужно провести с картинками на лендинге партнерской программы казино, чтобы он чаще показывался в поисковых системах и приносил больший доход. Инструкция от Гагарин Партнерс поможет разобраться в деталях.

Текст обязательно должен быть разбавлен изображениями, ведь они облегчают чтение, усиливают эмоциональный фон и добавляют интерес. Помимо этого, картинки помогают в продвижении в поисковых системах, что важно для маркетолога. Но всего это не получится достичь без грамотной оптимизации, о которой и расскажет гемблинг Покердом партнерка в этом материале.

Свой хостинг – необходимость

В сети очень много ресурсов, куда можно загрузить свою картинку, получить ссылочку и вставить ее себе на сайт с офферами гемблинг ПП. Экономится место на хостинге, платить будете меньше, все хорошо. Но есть и пара подводных камней:

загрузка с других сайтов дольше;

сторонние хостинги могут сбоить;

не всегда отображение происходит корректно.

Поэтому Gagarin Partners рекомендует не экономить жалкие мегабайты и загружать картинки туда же, где хранится ваш сайт. Вы всегда будете уверены, что все загрузится максимально быстро и возникнет ситуации, когда текст показывается, а вместо изображения стоит жалкая ссылка куда-то там.

Title и Alt

Это 2 основных тэга, требующих обязательного заполнения, так как оба учитываются ПС.

Title – надпись, которую будет видеть человек около картинки (250 знаков).

Alt – надпись, которая показывается, если изображение не загрузилось (125 знаков).

В обоих случаях должен содержаться смысл тот же, что и на самом фото или графике. Сюда же можно вписывать ключевые слова, что положительно скажется на лендинге гемблинг партнерской программы.

Название читаете не только вы

Когда считываешь картинку со смартфона или камеры, обычно получается что-то вроде:

DSC_0001_1234;

IMG_2020_5678;

Photo_9105.

Этот набор символов несет какой-то смысл, но точно никак не передает то, что изображено на самой картинке.

Поисковые системы ориентируются на этот момент и учитывают его при ранжировании сайта партнёрской программы казино. Поэтому нужно изменить название на что-то более понятное, и обязательно писать это латинскими буквами или транслитом. Например, если вставляет изображение игрового автомата, то подойдут следующие варианты:

slot.jpg

igrovoy_avtomat.jpg

slot_machine.jpg

Не переживайте, что это будет тяжело понять некоторым читателям, так как название видите исключительно вы и поисковый робот Google или Яндекс.

В чем различия форматов

Сейчас встречаются разнообразные типы изображений, между которыми не так уж много разницы. В большинстве случаем отличия заключаются лишь в алгоритме сжатия – сочетание качества и размера файла. Основными форматами, которые используются на лендингах и сайтах являются:

JPEG/JPG – просто картинка, качество зависит от степени сжатия.

WebP – минимум настроек, качество получше JPG, мало весит.

GIF – есть анимация и прозрачность, но качество страдает.

PNG – поддерживается прозрачность, сохраняется исходное качество, много весит.

Первые 2 варианта используются чаще всего, так как быстро загружаются. В случае с необходимостью показать несколько слайдов или какую-то анимацию выбор небольшой – GOF. В случае с PNG итоговый файл получается достаточно крупным, требует времени на загрузку, зато позволяет сохранить максимум деталей на картинке.

Зачем сжимать – и так пойдёт?

Человек не будет ждать, пока на вашем лендинге партнерки казино все прогрузится на 100%, ведь он хочет – зашел, прочитал, понял, ушел или подписался на оффер. Время загрузки сайта зависит не только от движка, на котором он сделан, но и от многого другого, включая сами картинки. Поэтому важно обеспечить им высокую скорость открытия.

Сжатие позволяет значительно уменьшить вес изображения, при этом лишь немного ухудшив качество. Сделать это можно через множество программ, платных и бесплатных, или посредством онлайн-сервисов, например:

Compressor;

ImageOptimizer;

JpegMini.

Естественно, сайт со сжатыми изображениями будет загружаться намного быстрее.

Проверить скорость загрузки лендинга ПП казино очень просто с помощью PageSpeed Insights от Google.

Так как же оптимизировать все правильно?

хранить там же, где и сайт;

прописать соответствующие title alt и название;

использовать только jpeg, webP, gif, png;

сжать грамотно без сильной потери качества.

И не забывайте, что смысл текста и картинки должен быть схож, и тогда есть гарантия, что Google и Яндекс выполнят ранжирование правильно, а посетители останутся довольны. Больше показов в поисковой выдаче – шире охват аудитории – увеличение ваших заработков.