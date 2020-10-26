Тернопільська ТВК пояснила, чому досі не має результатів по виборах до міської ради

Станом на 26 жовтня 15:08 год. опрацьовано 18 дільниць (по 4 протоколи), 8 з яких внесено в електронний кабінет. Про це повідомляє Тернопільська міська територіальна виборча.

Затримки з прийняттями пов’яні і із технічними неполадками в Електронному кабінеті, розробленому ЦВК.

Нагадаємо, у Тернопільській міській ТВК у «Березілі» люди від 5 години ранку чекають, щоб здати усю необхідну документацію.

Дехто з членів комісій, які здають бюлетені, не спали по 2-3 доби. Загалом люди дуже втомлені та обурені.

Через велике скупчення людей у коридорах не дотримуються соціальної дистанції.