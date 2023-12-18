Организация комфортного квартирного переезда для ребенка

Смена места жительства — испытание не из легких. Если в семье есть дети, кроме хлопот с упаковкой, транспортировкой и организацией новоселья, взрослым ещё предстоит позаботиться об эмоциональном состоянии ребенка.

Смена привычной обстановки, длительный стресс и неопределенность могут негативно сказаться на психике малыша. Чтобы существенно облегчить этот период, лучше заранее договориться о помощи с квартирным переездом здесь www.inka-trans.ua/perevozki-kiev/kvartirnyj-pereezd.

Вовлекайте ребенка в процесс подготовки к переезду

Такой подход поможет маленькому члену семьи адаптироваться к переменам и новому месту жительства. Чувствуя свою причастность и значимость, ребенок не будет испытывать стресс. Психологи рекомендуют родителям следовать таким моделям поведения:

Разговаривайте о будущем. Когда вы планируете переезд, обязательно заблаговременно посвятите в это детей. Найдите подходящий момент и спокойно объясните, куда и почему вы переезжаете.

Интересуйтесь личным мнением всех членов семьи. Когда будете решать, какие вещи брать с собой, обязательно узнайте мнение младших домочадцев. Пусть они сами выберут свои любимые игрушки, книги, которые хотели бы забрать.

Делегируйте простые задания. Дети могут помочь упаковывать и переносить небьющиеся предметы — одежду, постельное белье, книги и прочее.

Не закрывайтесь в себе. Во время всего процесса переезда поощряйте детей задавать любые вопросы, пусть они смогут поделиться любыми опасениями и переживаниями. Отвечайте спокойно и поддерживайте разговоры о предстоящих переменах — это поможет адаптироваться.

Чем занять детей в день переезда в новое жилье?

Очень важно заранее продумать, как организовать досуг детей в этот непростой день. Вот полезные советы о том, чем занять наследников в день переезда:

Возьмите развлечения в дорогу. Заранее подготовьте дорожную сумку для каждого ребенка с его любимыми книгами, игрушками, карандашами и блокнотами. Так дети смогут развлекать себя в машине или в новой пустой квартире. Удивите подарком. За день до переезда купите новую игрушку, книжку или настольную игру, чтобы занять ребятишек в первые часы на новом месте и отвлечь от стресса. Обеспечьте активный досуг. Если позволяет погода, возьмите с собой мяч, скакалку, мелки — малыши с удовольствием поиграют с ними на улице возле нового дома, пока идёт разгрузка.

Обратитесь к родне. Попросите кого-то из близких друзей или родственников приехать и присмотреть за детьми. Можно оставить малышей у них на время.