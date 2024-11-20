Поліція розслідує насилля, що було у спецшколі і, яке заперечує обласна влада

На даний час у рамках кримінальних проваджень проводяться слідчі дії, призначено відповідні експертизи.

Нагадаємо, слідчі поліції Тернопільщини за інформацією представниці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розпочали кримінальні провадження за фактами порушень прав дітей у Новосільській спеціальній школі. Згідно з даними, отриманими в результаті моніторингового візиту представників омбудсмена, у Новосільській школі, шо діти живуть в жахливих умовах і їх обзивали “скотами” та забороняли плакати.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за наступними статтями Кримінального кодексу України:

– 137 (неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю);

– 151 (незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад);

– 153 (сексуальне насильство);

– 364 (зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання свого службового становища всупереч інтересам служби).

Триває досудове розслідування. Поліцейські закликають громадськість не спекулювати на цій темі та не розповсюджувати неправдиву інформацію.

Нагадаємо, тернопільська обласна рада розповідає, що фактів насильства у закладі не виявлено.