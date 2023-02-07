Як змінився споживчий попит в секторі онлайн-торгівлі

Весна й літо були складним періодом як для покупців, так і для продавців. Споживачі зіткнулися різким зниженням доходів, втратою роботи або й навіть житла, дефіцитом товарів, зростанням цін. Соціальні та економічні негаразди ускладнили ситуацію в торгівельній сфері. Ринок роздрібної торгівлі обвалився майже на 95%. У боротьбі за клієнта продавцям довелося коригувати цінові політику та асортимент товарів.

Наприкінці вести аналітики-маркетологи зафіксували поступове відновлення споживчого попиту в окремих категоріях. Станом на початок вересня обсяги онлайн-покупок зросли в середньому на 80%. Разом з тим намітилася стійка тенденція на економне споживання.

Покупки в режимі економії

Відсутність фінансової стабільності змусила більшість середньостатистичних сімей скоригувати купівельні плани, відмовитися від запланованого відпочинку, відвідування розважальних закладів, кафе та ресторанів. Необхідність економити кошти зумовила появу тренду на замовлення товарів з використанням промокодів, таких як, приміром, Яндекс Маркет купон на market-code.ru. Їх застосування дає можливість отримати знижку в розмірі 10-50% від загальної суми.

Інформацію про товари, які можна придбати з промокодом, і власне купони покупці шукали не лише на сайтах ритейлерів, а й на спеціалізованих ресурсах. Також споживачі стали частіше, ніж раніше, звертатися на «гарячу лінію» інтернет-магазинів, щоб уточнити всі деталі покупки зі знижкою та подальшого доставлення замовлення.

Крім використання промокодів, зріс попит на акційні пропозиції. Близько 40% покупців відмовилися від придбання дорогих брендових речей та замінили їх дешевшими аналогами.

Популярні товари та послуги

Перший квартал 2022 року пройшов під знаком купівлі товарів першої необхідності та сезонних речей. Відгуки про Яндекс Маркет підтверджують цю інформацію. А потім покупці почали повертатися в онлайн.

В першу трійку найпопулярніших товарів, як і раніше, входять:

одяг та взуття;

засоби гігієни;

побутова хімія.

На четвертій позиції розмістилися зоотовари. На кінець липня продажі в цій категорії не лише відновилися до січневого рівня, а й зросли за двома показниками: кількість користувачів і середній чек.

Відновився попит на електротовари, лише замість холодильників, телевізорів та пральних машин українці почали активно закуповувати обігрівачі, генератори, бойлери, електроскутери.

У серпні українці також купували меблі, посуд, косметику, парфумерію та ювелірні прикраси.

Посилився інтерес до культурного відпочинку та розваг, зокрема азартних. Зросла кількість відвідувачів онлайн-казино, активізувалися любителі ставок на спорт.