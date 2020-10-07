На Тернопільщині відновили закинутий ставок
Якимовецький закинутий ставок відновлено
За ініціативи депутатів Лановецької міської ради та старости Антоніни Дмитренко очистили та відновили закинутий ставок, який знаходиться на території с. Якимівці Лановецького району. В рамках роботи було покращено технічний стан водойми та здійснено благоустрій навколо території.
Основну частину робіт виконали за кошти бюджету громади у сумі 143 400 грн. Благодійно долучилося до очищення і ПСП “Влад”, виділивши пальне для роботи.