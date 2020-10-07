15:04 | 7.10.2020
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На Тернопільщині відновили закинутий ставок

Irena 0 Views Прокоментуй!

Якимовецький закинутий ставок відновлено

За ініціативи депутатів Лановецької міської ради та старости Антоніни Дмитренко очистили та відновили закинутий ставок, який знаходиться на території с. Якимівці Лановецького району. В рамках роботи було покращено технічний стан водойми та здійснено благоустрій навколо території.

Основну частину робіт виконали за кошти бюджету громади у сумі 143 400 грн. Благодійно долучилося до очищення і ПСП “Влад”, виділивши пальне для роботи.

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