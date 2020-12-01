Для тернополян літнього віку покажуть вправи на стільцях за системою Норбекова

Тернопільська міська рада запрошує жителів Тернопільської громади літнього віку відвідати цього тижня цікаві і пізнавальні заходи, організовані денним відділенням Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг).

Взяти участь у запропонованих Центром заходах можна за попереднім записом.

Детальна інформація за телефонами: (0352)22-02-62, (067) 530-59-40.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.

Заходи проходять за наступним графіком:

Вівторок, 1 грудня

10:00 – Психологічний курс «Світ почуттів» 2 гр. (група набрана)

12:30 – Психологічний курс «Світ почуттів» 3 гр. (група набрана)

15:00 – Репетиція ансамблю «Золоті Журавки»

18:10 – Похід у Філармонію (попередній запис)

Середа, 2 грудня

10:00 – Танцювально-рухова терапія

11:00 – Зустріч зі стилістом для учасників проекту «Антиейджизм»

15:00 – Танцювальний клуб

Четвер, 3 грудня

10:00 – Вправи на стільцях за системою Норбекова (Парк Національного відродження)

11:00 – Майстер-клас із виготовлення новорічних прикрас

П’ятниця, 4 грудня

10:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах (6 каб.)

16:00 – Концерт «Вітчизни славнії сини», організатор та ведуча дійства Леся Любарська (Український дім «Перемога»).