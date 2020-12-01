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Новини Тернополя 

За добу від COVID-19 одужали 303 жителі Тернопільщини

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 1 грудня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 28094 випадки інфікування COVID-19.

На жаль, 383 випадків є летальними (1 мешканець Івано-Франківської області). Одужало 22085 осіб.

За попередню добу в ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проведено 1058 досліджень методом ПЛР, за результатами яких лабораторно підтверджено 246 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Одужало 303 особи. На жаль, зареєстровано 6 летальних випадків.

Географія поширення нових випадків

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