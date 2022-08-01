Кондиціонер – ідеальний клімат у будь-яку пору року

Працездатність та комфорт людини визначається температурним режимом у приміщенні. Якщо немає можливості якось на нього вплинути, можуть створюватися проблеми для робочого процесу. Тому доводиться вибирати і встановлювати кондиціонер, здатний задати необхідний температурний режим для комфорту людини.

У літню пору гарантується охолодження до заданої температури, а взимку навпаки обігрів. Сучасні кондиціонери доповнюються великим набором оригінальних функцій. Також виробники пропонують кілька різновидів обладнання, що відрізняються потужністю, методами встановлення та подальшої експлуатації.

Тип конструкції

За цим критерієм розрізняють пристрої двох видів:

Спліт-система . Окремі модулі у кількості двох одиниць. На вулиці встановлюється компресорно-конденсатний елемент для відведення тепла та охолодження холодоагенту, а всередині у приміщенні внутрішній випарник, що подає повітря заданої температури; Мобільний . Підлоговий вид техніки, де обидва пристрої встановлені в єдиний корпус. Монтаж безпроблемний, але головна перевага – мобільність та легкість у транспортуванні.

Виробники пропонують великий асортимент як одних, так і інших пристроїв. Ще один критерій купівлі та вибору – площа приміщення. Виходячи з цього показника визначається потужність. Недолік продуктивності призведе до підвищеної витрати електроенергії та швидкого зносу техніки.

Додатковий функціонал

Ціна та потужність – основні критерії вибору кондиціонера. Але, крім цих критеріїв, є велика кількість додаткової інформації. Передбачено кілька функцій та режимів роботи пристроїв:

обігрів (оптимальне рішення обігріти приміщення теплим повітрям до початку опалювального сезону);

охолодження (зниження температури у приміщенні до необхідних параметрів);

іонізація (приміщення насичується аніонами кисню);

очищення повітря (система фільтрів дозволить видалити з повітря частинки пилу, неприємні запахи та шкідливі домішки);

рециркуляція (повітряні маси переміщуються усередині приміщення);

нічний режим (кондиціонер працює на мінімальних обертах, знизивши рівень шуму);

підтримка температури (перемикання режимів роботи відбувається в автоматичному режимі).

З великим набором кондиціонерів завжди можна ознайомитись у магазині «Фокстрот». Якість перевірено та гарантується виробниками. Простота вибору доповнюється консультаціями та рекомендаціями менеджерів магазину.





