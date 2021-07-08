Особенности и преимущества заказа питьевой воды

Пить воду из-под крана нежелательно, а то и вовсе опасно. Установленный фильтр под кухонной мойкой очищает жидкость только от крупных частиц механических примесей. К сожалению, очистить воду полностью в домашних условиях не получиться. Необходимо покупать только качественные дорогостоящие фильтровые системы.

Но выход из ситуации есть, по оптимальным ценам можно покупать чистую и кристаллическую воду ТМ “Skandinavia”. Питьевая вода изготавливается на основе природных источников горной Скандинавии, при ее очищении используются экологические и современные технологии.

Преимущества питьевой воды

Компания «Скандинавия» занимается производством питьевой воды с 2013 года. Услугой доставки пользуются рестораны, кафе, рабочие столовые, офисные компании, юридические и частные лица. В чем же кроется секрет популярности? Преимущества неоспоримы:

доступный ценовой сегмент;

быстрая доставка по Киеву, области;

налаженная система скидок, например если доставка задерживается, то скидка гарантирована;

артезианская вода имеет в своем составе уникальный химический состав, натрий, кальций, калий, железо, марганец, а также отличные вкусовые особенности;

компания предоставляет оборудование разлива и аксессуары для разлива.

Если вы хотите чтобы ваши постоянные и новые клиенты пили только чистую, родниковую воду, то достаточно обратиться в компанию «Скандинавия». Скидки для оптовых клиентов.

Почему необходимо пить кристаллическую воду

Ни для кого не секрет, что питьевая вода з крана негативно влияет на здоровье человека, содержит хлор, ил, песок, прочие мелкие взвешенные частицы. Производители питьевой воды используют только современное, сертифицированное оборудование, передовые технологии известных мировых брендов. Перед тем как выпустить продукт на продажу производители проводят:

процесс озонирования, самый экологический и безопасный метод;

пропускают воду через фильтр с активированным углем, для удаления пестицидов, хлора, органических материй, корректируют вкусовые качества;

проводят умягчение воды, для удаления солей, тяжелых металлов;

обрабатывают воды ультрафиолетовым излучением.

После этого воду можно смело использовать для приготовления пищи. Доставка воды альтернативное решение, ведь не нужно тратить деньги на дорогостоящие фильтры. Кроме того всегда можно найти выгодные скидки.