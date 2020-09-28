Особенности зимней резины Michelin

Как правило, в сухую погоду и при езде на невысокой скорости большинство шин одинаково качественно выполняют свою функцию. Но в более сложных условиях вождения проявляются их особые качества и характеристики. Одним из самых качественных и практичных вариантов считаются шины французского производства Michelin. Для изготовления резины используются инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество и практичность.

Именно устойчивость и низкий тормозной путь являются основными особенностями, определяющими выбор автомобилистов. Шины Мишлен представлены на рынке в огромном ассортименте и размерах. Зимняя резина производится для обеспечения безопасного движения в холодное время года, независимо от типа дорожного покрытия: сухое, влажное, снежное или лед. Соответственно, их можно ставить на свой транспорт, когда температура окружающей среды опустится ниже +7 градусов.

Зимний тип резины обеспечивает более качественное сцепление на влажных или обледенелых участках дороги, по сравнению с летним. Скорость в данном случае не имеет значения. Срок службы зимнего типа покрышек не ниже, чем летнего. Для производства последнего типа применяется особая резиновая смесь, схожая по своим параметрам со жвачкой. Когда температура окружающей среды уменьшается ниже +7 градусов, протектор становится более твердым.

Что касается зимних покрышек Michelin, то для их изготовления применяется специальный состав, характеризующийся высокой эластичностью. Он не теряет своих свойств при пониженной температуре и обеспечивает максимально надежное сцепление с дорогой. Благодаря этому автомобиль сможет быстро затормозить при аварийной ситуации.

Некоторые автовладельцы, пытаясь сэкономить, меняют резину только на двух ведущих колесах. Разумеется, это лучше, чем ездить на летних шинах, но все равно небезопасно. Рекомендуется производить замену покрышек на всех колесах, поскольку только благодаря этому возможно обеспечение качественного сцепления с дорогой и безопасность при вождении. Частая проверка давления в резине не требуется, делать это необходимо не реже одного раза в месяц. При этом нужно помнить о том, что с уменьшением температуры воздуха давление также падает.

Что касается отличительных особенностей, то протектор зимней резины характеризуется наличием множества прорезей, обеспечивающих надежное сцепление колес с дорожным покрытием. Об этом также свидетельствует маркировка «M+S» и значок «три горы и снежинка». При покупке новой резины рекомендуется произвести обкатку примерно 800 км. В данном случае скорость езды должна составить не более 70 км/ч. При вождении следует исключить резкие маневры – ускорения, торможения и повороты.