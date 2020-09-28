На Тернопільщині внаслідок ДТП троє людей опинились в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 вересня на автодорозі, поблизу с. Малі Бірки Гусятинського району. Близько 19.00 годин, тут не розминулись два легкові автомобілі: «Subaru Legacy Outback» та «ВАЗ-21099».

Внаслідок аварії постраждали троє людей, які перебували в обох автомобілях: водій та пасажирка «ВАЗ-21099», сімейне подружжя з с. Малі Бірки Гусятинського району та пасажир «Subaru Legacy Outback», 14-річний тернополянин. Всіх потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Гусятинську районну лікарню.