Жителів Тернопілля попереджають про небезпеку борщівника

Останніми роками в Україні спостерігається активне поширення рослини «Борщівник Сосновського», яка нагадує величезні «зонтики» кропу із білими квітами та сягає 2-3 метрів заввишки. Росте борщівник переважно обабіч дороги, біля водойм чи лісів.

Мало того, що рослина порушує нормальне функціонування екосистем, пригнічує природну рослинність, вона ще й несе неабияку небезпеку для життя та здоров’я людей.

Справа в тому, що зелена маса борщівника містить фурокумарин, який при потраплянні на шкіру людини здатний спричиняти важкі опіки. Через 1-2 дні після контакту із рослиною пошкоджена поверхня тіла досягає кількох сантиметрів, важко гоїться та загострює появу інших шкірних захворювань. Окрім цього, борщівник є небезпечним дихальним алергеном, що має сильний запах.

Щоб вберегтися від впливу борщівника, варто дотримуватися наступних порад:

– вирушати на природу слід в одязі, що прикриває руки і ноги;

– не ходити в зарослих місцях босоніж;

– не торкатися до листя, квітів чи стебла борщівника оголеними руками;

– якщо ви виявили, що борщівник росте на вашому подвір’ї чи городі, його необхідно терміново скосити. Пам’ятайте про захисний одяг та рукавиці!

– Оптимальний час для скошування рослини – перед виходом рослини в трубку (період активного росту – квітень – травень);

– якщо ви все ж отримали опік від борщівника, місце ураження слід промити водою з господарським милом та звернутися до лікаря.