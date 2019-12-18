Почему важно вовремя ухаживать за зубами?

Здоровья – это то, что требует самого активного внимания. Именно оно является основной для всего. Без крепкого организма ничего не получиться сделать. Все планы и мечты так и останутся не реализованными, если не будет хорошего здоровья. Крепкие, красивые зубы – это мечта для многих людей. Они выполняют не только эстетическую функцию для создания красивой улыбки, но являются частью рта – одного из самых важных органов. Он отвечает за функцию потребления пищи – то, без чего ни один человек не сможет прожить. Поэтому здоровью зубов также необходимо уделять достаточное количество времени, как остальной части организма. Стоматологи, как никто знают, что потерять здоровые зубы просто, а вот восстановить их в некоторых случаях практически невозможно. Пройдя через годы практики, этот стоматологи могут с уверенностью сказать, что мало кто действительно может обеспечить себя красивой улыбкой. Стоматологи специализируется на разных видах деятельности, в частности на:

Современных методах лечения и диагностики полости рта. Проведении профилактических действий с стоматологическими заболеваниями. На лазерном отбеливании зубов. На лечении пародонтоза и многое другое.

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Как ухаживать за полостью рта?

Есть категории зубных заболеваний, которые вызваны генетическими особенностями. Но, большинство из них вызваны плохим, не тщательным, уходом за своими зубами. Например, нерегулярная или некачественная чистка зубов приводят к накоплению частичек пищи на зубах и в результате развитию кариеса. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо следовать определенным правилам по уходу за зубами. Во-первых, необходимо их чистить минимум дважды в день, утром и вечером. Во-вторых, после приема пищи, по возможности, рот необходимо полоскать. В рационе питания также стоит уменьшить количество цветной пищи, которая может покрасить эмаль и той пищи, которая ее разъедает (кислые продукты, сахар, сладкие напитки и т.д.). Конечно, от вкусной еды не стоит отказываться, но всегда нужно следить за количеством ее употребления. Также необходимо периодически ходить к стоматологу на проверку.

Автор статьи Симрок Ксения.