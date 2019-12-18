Віктор Овчарук: «Відновлення роботи аеропорту “Тернопіль” підніме статус області ще на один щабель»

У листопаді 2018 року Тернопільська обласна рада затвердила Концепцію розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту «Тернопіль» на період до 2030 року.

Під час звіту у прямому ефірі телеканалу UA: Тернопіль голова Тернопільської облради Віктор Овчарук розповів, на якому етапі наразі перебуває процес відновлення роботи летовища.

– Питання аеропорту болюче для Тернопільщини, адже для того, щоб летовище запрацювало, треба мати значні ресурси. Тільки для ремонту та продовження полоси необхідно 200 мільйонів, для огородження – 40-50 млн. Ще треба отримати сертифікат безпеки, який би надавав можливість приймати авіарейси. Враховуючи те, що бюджет Тернопільської області – не зовсім такий, який би дозволяв такі кошти знайти, останні роки ми шукали можливості. У 2015 році обласна рада отримала летовище у розваленому стані. Не було закріплено землю за власністю облради, майно теж було необлікованим. Відповідно ми почали проводити ці процеси. Якщо у 2000 році землі було 200 гектарів, то нам передалося лише 153. Упродовж останніх років облрада виділяла кошти на утримання та навчання персоналу, аби у будь-який момент бути готовими до старту, – пояснив Віктор Овчарук.

Також голова обласної ради додав, що запуск летовища підніме статус області ще на один щабель.

– Ми доклали багато зусиль у пошуку інвесторів, їздили за кордон, переймали досвід Польщі, приймали делегації в себе. Заплатили кошти за оформлення документації та технічних умов, де оцінили стан речей летовища у грошовому еквіваленті. На сьогодні активно ведемо переговори. Минулого місяця була зустріч з делегацією на чолі з прем’єр-міністром Чехії, де обговорили певні питання залучення кредитів для аеропорту. Спілкуємося також з Кабміном, зокрема з Міністерством інфраструктури, аби отримати гарантії та допомогу у співфінансуванні. Вимогою банку, який буде надавати кредит, є умова співфінансування. Якщо взяти сьогодні 15-20 % від 1 млрд 300, то це значна сума, яка непідйомна для обласного бюджету. Тому ми сьогодні хочемо залучити кошти або ДФРРу, або додатковий ресурс, з чим нам допоможе Кабінет Міністрів. Якщо запрацює летовище, то статус області підніметься ще на один щабель, це покращить комунікацію та соціально-економічний стан області, – наголосив Віктор Овчарук.