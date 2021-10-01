Подбираем домашнюю кофеварку

Чтобы приготовить настоящий и качественный напиток из кофе, необходимо знать некоторые нюансы и обладать определенным умением. Можно взять для изготовления зерна определенного сорта и сварить потрясающий напиток, с божественным ароматом и вкусом. Или же из тех же самых зерен может получиться что-то вроде ржавой воды.

Главный секрет хорошего кофе многогранен – это и размеры помола, температурный режим воды, степень обжарки, качество кофемашины, которыую можно купить на сайте https://eldorado.ua/makers/c1039089/.

Один из самых простых способов изготовления кофе – молотые зерна заливаются кипятком. Так готовится напиток во френч-прессе, специальном устройстве, состоящем из цилиндра, выполненного из стекла, крышки и поршня с сеткой для фильтрации. После нескольких минут заварки фильтр опускают на дно, под ним собирается осадок кофе. Во френч-прессе лучше использовать кофе крупномолотый, в противном случае крупицы не будут отфильтровываться. Данный напиток имеет достаточно жидкую консистенцию и не очень крепкий, но, большое количество кофеманов предпочитают именно его.

На данный момент самыми недорогими, простыми и соответственно самыми распространенными являются капельные кофеварки. Принцип их работы элементарен: берется дозированный пакет с молотым кофе, через который пропускается кипяток. Проходя через пакетик с кофе, вода впитывается в себя все вкусовые молекулы и накапливается в резервуаре, стоящем на платформе, которая постоянно подогревается. Капельные кофеварки различаются литражом и мощностью. Литраж, как правило, прописывается в чашках и если механизм покупается для большой компании, либо в офис стоит помнить, что объемы чашек бывают разные. Фильтр-пакеты также приобретаются на усмотрение потребителя: многоразовые или одноразовые. Кофейный напиток в данном аппарате получается недостаточно насыщенный и слабый.

Самой новой и ультрамодной в настоящее время является капсульная кофеварочная машина. Принцип работы: упакованная в герметичную оболочку из пластика капсула с молотым спрессованным кофе кладется в кофеварку. Уже в аппарате в капсуле делается несколько проколов и заполняется под определенным давлением кипятком. Именно давление содействует наибольшей экстракции напитка. Кофе, сваренное в этом аппарате очень ароматное, густое, достаточно крепкое, с восхитительной пенкой на поверхности. Капсульная кофемашина очень удобна и проста в применении, но имеет небольшой недостаток – кофе варится только из специальных капсул, а продаются они только в специализированных магазинах.

Очень удобен, легок при использовании, небольшого размера офисно-бытовой автомат. Если правильно настроить нужные функции и следить за заполненностью бункеров для приготовления напитка, необходимо всего лишь нажать на кнопку. Данный механизм состоит из кофемолочного аппарата, устройства, создающего кофейную таблетку, бойлера, подающего кипяток, помпы, создающей давление и ряда клапанов. Кипяток, пройдя через кофейную таблетку при высоком давлении, становится потрясающе ароматным напитком с карамельного цвета пенкой. В настоящее время в продаже имеется множество моделей офисных кофеавтоматов. Наиболее упрощенный вариант варит только американо и эспрессо. Последняя, ультрасовременная модель может приготовить на порядок больше видов кофе из молока, имеет встроенный капучинатор для взбивания молочной пенки, подогреваемую панель для чашек, резервуар под молоко, сенсорные кнопки управления. Аппарат работает и на кофе любого помола, и на кофе в зернах. Очень удобна функция настройки помола и дозировки воды в чашке с автоматическим занесением в память. Данный кофеаппарат работает от электросети и течение 1-3 минут после включения готов приготовить вкусный и ароматный кофе.

В современное время часто можно увидеть профессиональную кофемашина Saeco в частном доме, квартире. Она использует не много электроэнергии, занимает не много метра в помещении.

Прежде чем покупать кофеварочную машину следует обратить внимание на несколько нюансов: лучше остановить свой выбор на производителе уже имеющем опыт по производству и продаже кофемашин. Модели, которые выпускаются несколько лет подряд наиболее качественные и соответственно более востребованные. Чем современнее и функциональнее кофеаппарат, тем он дороже. Соответственно, лучше купить более дорогую модель, чем тратиться на ремонт более дешевой.