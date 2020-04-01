Подвійна коляска для малят

Виховання двійні вимагає подвоєних зусиль. Коли справа стосується прогулянок з маленькими дітьми на вулиці, це не просто порівняння. Необхідно спустити візок з верхніх поверхів будинку і підняти назад, керувати ним під час прогулянки. Купівля двох колясок – можлива, але це не надто зручний варіант. Спеціальні коляски для двойни дозволяють виходити на вулицю з дітьми лише одному з батьків, створюють комфорт під час прогулянки для дорослих та малят.

Як вибрати коляску для двійні?

Важливі параметри вибору візка – вага та розмір. Подвійні моделі з люльками для новонароджених мають масивне шасі та поважні габарити. Для старших діток існують прогулянкові візки, деякі з них легкі і компактні, складаються у вигляді тростини або книжки. Серед існуючих форм-факторів є з чого вибрати:

класична модель для двійні з розташованими поруч люльками – звичний для всіх варіант, але погано сумісний зі звичайними дверними отворами по 80 см;

з послідовним розташуванням колисок або сидінь одне за одним – пройде майже в будь-які двері, але одна дитина весь час спостерігатиме спину іншої;

розташування у вигляді етажерки зменшує ширину та довжину коляски, люльки знаходяться одна над іншою, нижня злегка видається вперед;

при розміщенні сидінь у вигляді гойдалки малюки бачитимуть обличчя один одного і можуть спілкуватися.

Що «вміє» коляска для двійні?

Ряд моделей має функції регулювання висоти та положення люльки, зміни напрямку орієнтації сидінь. По-справжньому допоможуть батькам візки, що складаються. Вибираючи коляску, думайте про комфорт і настрій дітей.