Як орієнтуватися в каталозі онлайн-магазина Dressa?

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щоденні сукні;

блузки;

сукні plus size;

демісезонні куртки;

комплекти plus size.

Зверніть увагу на розділ «комплекти»: там представлені поєднання брюк, спідниць, суконь, блуз, світшотів, кардиганів та жакетів трендових кольорів та актуального крою. Одним кліком ви поповнюєте свій гардероб гармонійно складеним комплектом, який стає базою для сезонної капсули.

Розділи каталогу

Новинки. Нові надходження всього асортиментного ряду. Фільтри за кольором, розміром, сезоном, стилем, матеріалом, ціною і навіть подією, для якої запланована покупка. Намагайтеся передивлятися модельний ряд ±1 розмір: можливо, сарафан оверсайз виявиться вам впору, або ви захочете ушити симпатичну юбку.

Сукні. Розміри від 40 по 66 включно. Допоміжні фільтри допомагають впорядкувати понад 70 сторінок каталогу по довжині, колекції, візерунку, довжині рукава, деталям. Зверніть увагу на позначку «відео» – такі моделі можна розглядати не тільки у великому масштабуванні деталей, але і в русі.

Повсякденний одяг. Світшоти, сорочки, шорти, штани, майки, комбінезони, кардигани, лосини, жакети – все, що душі завгодно.

Верхній одяг. Від курток-бомберів до шуб. Особливою популярністю навесні користуються зручні жилети в спортивному стилі.

Рlus size. Повна свобода пошуку моделей будь-якого стилю – від вечірніх суконь до м’яких трикотажних костюмів у стилі «спорт-шик».

Спортивний одяг. Недорогий, якісний та елегантний одяг для фітнесу: комплекти, кофти, топи.

Міняйте фільтри, переглядайте моделі і звертайте увагу на акції. Весняна акція від Dressa допомагає боротися з вірусом. «#STAYATHOME»: сплачуйте замовлення картою від 500 грн і отримайте знижку -20% на 4000 моделей з безкоштовною доставкою до вашого порогу. Насолоджуйтесь шопінгом онлайн.