Погляд зсередини: Де у Тернополі можна пройти колоноскопію і гастроскопію?

Для високоточної діагностики та ефективного лікування патологій шлунково-кишкового тракту, які входять до п’ятірки основних груп захворювань у світі, незамінними стали сучасні методи ендоскопічного дослідження: гастро- і колоноскопія.

Колоноскопія і гастроскопія є найбільш інформативними методами діагностики різноманітних захворювань стравоходу, шлунка і товстого кишківника, тому дослідження призначають лікарі різних спеціальностей. У деяких пацієнтів часто виникає питання: “Де пройти колоноскопію і гастроскопію, щоб зробити це швидко і отримати достовірні результати?“.

В Медичному Центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви можете пройти гастроскопію та колоноскопію на найсучаснішому обладнанні фірми Olympus з використанням технології NBI.

Відеогастроскопія та відеоколоноскопія з функцією NBI надає можливість збільшити зображення в кілька разів і розглянути найдрібніші недоліки, які невидимі при звичайному огляді, а також виявляти найдрібніші пошкодження і захворювання на ранніх стадіях.

Поки інші апарати світять світлом, яке поглинається всередині, NBI використовує синє та зелене.

Такий режим дослідження наділений більшим контрастом, тому дозволяє зафіксувати ранні форми раку і своєчасно провести оперативне лікування.

Під час колоноскопії в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» лікар може виконувати видалення поліпів, брати біопсію або аналіз на Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori).

ЧОМУ САМЕ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ»?



В порівнянні з іншими медичними закладами, « Оксфорд Медікал» у Тернополі володіє рядом переваг, а саме:

дослідження проводять висококваліфіковані лікарі-ендоскопісти;

в роботі використовується найсучасніше обладнання, а саме апарат OLYMPUS з функцією NBI для виявлення дрібних та непомітних утворень;

колоноскопія і гастроскопія в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» є повністю безпечними;

процедури проходять швидко та якісно;

Ви можете обрати зручний час для виконання процедури.

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