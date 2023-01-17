ДБР перевірить дії правоохоронців, коли на Різдво у Тернополі ділили неповнолітню дитину

У Тернополі працівники Державного бюро розслідувань перевірять дії поліції, коли на Різдво у центрі міста у батька вилучали неповнолітню дитину та згідно рішення суду передавали хлопчика матері.

Про деталі цієї ситуації в ефірі телеканалу ІНТБ розповів головний правоохоронець краю Олександр Богомол.

“Це дуже проблемна і не буду говорити трагічна ситуація, коли батьки між собою ділять дитину, які не позбавлені батьківських прав і в судовому порядку є якісь рішення, а вони не виконуються одним із батьків, то це проблема по-перше цих батьків, страшна проблема для дитини, яка отримує жахливі психологічні травми під час таких процесів. Є рішення суду, було воно рішення суду про те, щоб дитина проживала разом з мамою, батько уникав виконання цього рішення. Виконавча служба звернулася до поліції, щоб допомогти знайти батька і дитину. Була оголошена офіційно в розшук ця дитина, разом з батьком. Ми виконали цю роботу. Знайшли цього батька, він був якраз з дитиною”, – відзначив Олександр Богомол.

За словами поліцейського, під час вилучення та передачі дитини матері, батько відмовився виходити з авто.

“На жаль він навіть відмовився виходити з автомобіля. Коли він був запрошений і доставлений у міський відділ поліції. Були проведені погоджені з прокурором і легалізовані судом обшук автомобіля для того, щоб цю дитину з автомобіля дістати. Ці дії проводила виконавча служба. Поліція забезпечувала громадський порядок, виконувала свою функцію. Поряд були психологи, була соціальна служба, була мама дитини. Дуже погана ситуація, бо дитина бачачи це все, я думаю треба час, щоб це все пережити і заспокоїтися. Скажу так, є скарги з обох сторін – зі сторони матері і батька щодо виконавчої служби, щодо поліції. Зараз проводяться відповідні перевірки. А ДБР дасть оцінку чи правильно діяли поліцейські і чи не перевищили повноваження. Скажу одне, що дитині зі сторони поліції ніхто нічого не давав ніяких психотропних речовин. Це безглузда і явно неправдива інформація. Дитина була, або при батькові, або при матері”, –наголосив начальник поліції Тернопільщини.