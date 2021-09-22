Поставка газа для населения в Украине

Благодаря тому, что сегодня все жители Украины могут выбрать для себя подходящего импортера газа, появилось много компаний, предлагающих свои услуги. Одной из них является «Твій газзбут» – это надежный поставщик, представительства которого есть во многих городах страны.

Поставщики газа для населения в Украине должны предлагать свои услуги на выгодных условиях, чтобы каждый житель страны мог выбрать для себя подходящий вариант. Компания «Твій газзбут» работает с 17 разными поставителей газа и электроэнергии, постоянно улучшает качество сервисов и стремится к тому, чтобы Украина наконец обрела энергонезависимость.

Как выбрать поставщика газа?

Многие уверены, что не нужно менять снабженца газа. Но есть много компаний, который предлагают по-настоящему выгодные условия, которые позволяют буквально каждый день экономить на потреблении газа и электроэнергии. Достаточно изучить все условия и тарифы по поставке газа.

Процедура смены поставщика газа очень простая:

● вам нужно написать заявление выбранному поставщику;

● новый импортер, в свою очередь, обязан в течение трех дней после получения заявления от потребителя уведомить старого поставщика о том, что его клиент хочет перейти в новую компанию. Все это делается через специальную информационную платформу;

● новый импортер должен тщательно проверить клиента. В случае, если у потребителя имеются долги за потребление газа, поставщик в праве отказать ему;

● когда процедура смены компании по поставке газа будет окончена, новый поставщик уведомит потребителя о том, с какого числа он начнет предоставлять свои услуги;

● обязательно поставщик должен зарегистрировать своего нового клиента в Реестре потребителей.

Чтобы выбрать для себя подходящего поставителя газа, нужно сравнить цены у разных компаний. Важно, чтобы организация была известной – это будет гарантией ее надежности, так как поставщик будет дорожить своей репутацией.

Зачастую компании-подрядчики предлагают помесячные и годовые тарифы – все зависит только от ваших потребностей и желаний. В любом случае, есть много выгодных предложений. Еще один тариф – это на время отопительного сезона, то есть в этот период будут действовать определенные условия и выгодная цена.

Выбрать в Украине поставителя газа сегодня очень просто, но доверять нужно только проверенным компаниям. «Твій газзбут» уже обслуживает большое количество жителей страны, которые выбрали надежность, доступность и честность.