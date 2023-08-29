У ніч після Дня міста у Тернополі затримали п’ять водіїв на підпитку
За нічну зміну тернопільські патрульні опрацювали 40 завдань. Перевірили 329 осіб та 246 транспортних засобів.
За порушення ПДР інспектори склали 50 адміністративних матеріалів та виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.
За порушення громадського порядку патрульні склали 36 адмінматеріалів. П’ятьох злісних порушників інспектори затримали та доставили до поліцейського відділку для подальшого з’ясування обставин й складання відповідних адміністративних матеріалів.
Закликаємо громадян бути законослухняними: не порушувати норми громадського порядку та дотримуватись ПДР України.