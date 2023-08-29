17:46 | 29.08.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У ніч після Дня міста у Тернополі затримали п’ять водіїв на підпитку

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За нічну зміну тернопільські патрульні опрацювали 40 завдань. Перевірили 329 осіб та 246 транспортних засобів.
🔺За порушення ПДР інспектори склали 50 адміністративних матеріалів та виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.
🔺За порушення громадського порядку патрульні склали 36 адмінматеріалів. П’ятьох злісних порушників інспектори затримали та доставили до поліцейського відділку для подальшого з’ясування обставин й складання відповідних адміністративних матеріалів.
Закликаємо громадян бути законослухняними: не порушувати норми громадського порядку та дотримуватись ПДР України.

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