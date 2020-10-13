Велике будівництво: за весь період незалежності Тернопільщина не отримувала таких коштів на будівництво, — Ярослав Захарків, кандидат у депутати облради від партії «Слуга Народу»

До якої області України ви б сьогодні не поїхали — обов’язково десь доведеться пригальмувати через ремонт дороги. Масштаби й підхід вражають: це вже не звичний «ямковий» ремонт. Тепер старий асфальт повністю прибирають, «стелячи» замість нього нове багатошарове покриття. Це забезпечує будівництво доріг справді європейської якості. І хоча таку картину на наших трасах можна спостерігати від початку року, досі не віриться, що таке можливо в Україні.

В Укравтодору амбітні плани на 2020 рік: 6500 кілометрів доріг, з яких 4200 — державного значення. Майже 600 об’єктів у 24 областях. Запланований бюджет — понад 90 млрд грн.

Перебіг робіт

За даними Укравтодору, на 1 вересня в усіх областях України вже відновили або побудували понад 1700 км доріг, збудовано або відновлено 11 мостів і ще 39 — у роботі.

Якщо порівнювати з попередніми роками, підхід до дорожніх робіт суттєво змінився. Облаштовується придорожня інфраструктура й майданчики відпочинку. Велика увага приділяється безпеці дорожнього руху — використовуються новітні, інноваційні матеріали. Іншими словами, наступної весни ми не побачимо, як «асфальт сходить разом зі снігом».

«На відновлення автошляхів області виділили рекордних 3,9 млрд грн. Такої суми Тернопільщина не отримувала за весь період незалежності. Завдяки цьому до кінця року завершиться ремонт траси М-19, яка перетинає область з півночі на південь. А вже незабаром розпочнемо будівництво дороги в обхід Теребовлі, яку почали облаштовувати ще в 1987 році, але згодом проєкт заморозили», – говорить Ярослав Захарків, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, голова обласного виборчого штабу «Слуги Народу», кандидат у депутати Тернопільської обласної ради.

Успіхи до вподоби не всім

Для безперебійного фінансування будівництва народні депутати від «Слуги Народу» підготували законопроєкт №3991, який передбачає зміни до державного бюджету, необхідні для покращення стану низки доріг і відновлення аварійних мостів. Документ послаблює обмеження на місцеві запозичення. І таким чином дозволяє місцевій владі залучати кошти на будівництво й ремонт доріг. Але такі запозичення все одно не будуть безмежними. Адже витрати, пов’язані з таким боргом, не повинні перевищувати в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відповідні потреби.

Та перше ж голосування засвідчило, що далеко не всі політсили, представлені у Верховній Раді, готові виділяти кошти на покращення інфраструктури в Україні. Законопроєкт не підтримав жоден депутат з «Опозиційної платформи — За життя» та «Голосу».

Попри супротив опозиційних політичних сил, законопроєкт набрав необхідні голоси. Загалом — 240 «за» в першому читанні. «Слуга Народу» вкотре підтвердила єдність монобільшості й законопроект №3991 все ж таки ухвалили.

«Ми йдемо на місцеві вибори, щоб надати українській молоді перспективу, знайти цікаву й гідну роботу там, де ти живеш, у своїй громаді. Щоб реалізувати, за завданням президента Володимира Зеленського, стратегію розвитку регіонів, а також завершити проєкт «Велике будівництво», — сказав Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко.

Підтримка українців

Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, «Велике будівництво» підтримують майже 90% українців. Водночас понад 85% опитаних переконані, що навіть через пандемію коронавірусу зупиняти роботи не варто.

Велике будівництво в соціальних мережах

За «Великим будівництвом» можна стежити в реальному часі:

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